Родион Газманов удивил поклонников архивным кадром с маленьким Децлом

Фото: Instagram/rodder13

Российский певец Родион Газманов поделился с поклонниками своим редким детским снимком с рэпером Кириллом Толмацким, более известным как Децл, сообщает Zakon.kz.

Архивный кадр он опубликовал в Instagram "Точно не помню, где это мы, но отлично помню с кем. А мальчишка на руках у папы (Олега Газманова) – как раз Децл", – написал он. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Родион Газманов (@rodder13) Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в ночь на 3 февраля 2019 года в Ижевске после концерта. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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