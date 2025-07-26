Родион Газманов удивил поклонников архивным кадром с маленьким Децлом
Фото: Instagram/rodder13
Российский певец Родион Газманов поделился с поклонниками своим редким детским снимком с рэпером Кириллом Толмацким, более известным как Децл, сообщает Zakon.kz.
Архивный кадр он опубликовал в Instagram
"Точно не помню, где это мы, но отлично помню с кем. А мальчишка на руках у папы (Олега Газманова) – как раз Децл", – написал он.
Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в ночь на 3 февраля 2019 года в Ижевске после концерта. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
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