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62-летняя Елена Малышева обратилась к подписчикам

62-летняя Елена Малышева обратилась к подписчикам Фото: wikimedia
Известная российская телеведущая Елена Малышева опубликовала дневник своего внука и немного поразмышляла о добрых делах и поступках, сообщает Zakon.kz.

Публикацию доктор медицинских наук разместила 13 декабря 2023 года на странице в Instagram.

"Это список добрых дел, которые человек сделал за день. Его написал мой внук Артур. Артуру 5 лет. И мне его добрые дела очень понравились. Я очень рада, что Артур чЕтал, пАмАгал маме и играл с младшей сестрой. И, честно говоря, я тронута до слез таким списком добрых дел".Елена Малышева

По ее словам, составлять список добрых дел каждый день – потрясающая идея.

"Я за то, чтобы такие дневники давать взрослым! Тогда каждый день мы будем думать, что хорошего сделать. И мир станет добрее и лучше. Что же я хочу сделать хорошего сегодня?"Елена Малышева

В продолжении профессор рассказала, чем будет заниматься в течение дня.

"А вы? Совершите, пожалуйста, доброе дело!"Елена Малышева

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