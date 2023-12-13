62-летняя Елена Малышева обратилась к подписчикам
Фото: wikimedia
Известная российская телеведущая Елена Малышева опубликовала дневник своего внука и немного поразмышляла о добрых делах и поступках, сообщает Zakon.kz.
Публикацию доктор медицинских наук разместила 13 декабря 2023 года на странице в Instagram.
"Это список добрых дел, которые человек сделал за день. Его написал мой внук Артур. Артуру 5 лет. И мне его добрые дела очень понравились. Я очень рада, что Артур чЕтал, пАмАгал маме и играл с младшей сестрой. И, честно говоря, я тронута до слез таким списком добрых дел".Елена Малышева
По ее словам, составлять список добрых дел каждый день – потрясающая идея.
"Я за то, чтобы такие дневники давать взрослым! Тогда каждый день мы будем думать, что хорошего сделать. И мир станет добрее и лучше. Что же я хочу сделать хорошего сегодня?"Елена Малышева
В продолжении профессор рассказала, чем будет заниматься в течение дня.
"А вы? Совершите, пожалуйста, доброе дело!"Елена Малышева
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