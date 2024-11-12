Елена Малышева рассказала о сюрпризе от 4-летней внучки

Известная российская телеведущая и врач Елена Малышева показала трогательный подарок от внучки. Памятным презентом оказалось письмо для бабушки, сообщает Zakon.kz.

63-летняя доктор медицинских наук рассказала о нем на своей личной странице в Instagram.

"Получила письмо от внучки Анечки. Ей четыре года. Вот, что она написала: "Анна. Я скучаю по бабушке". Как же я люблю эти перевернутые детские буквы!" – отметила Малышева в подписи к публикации.

Пользователи Сети подчеркнули, что это письмо умилило их.

Здорово! Умиляет до слез ! Это называется счастьем!

Самые трогательные письма!

Помню свою бабушку, которой писала письмо, чтобы приехала хотя бы на зиму.

Умилительно, чудо!

Ради этого стоит жить.

Очень трогательно!

Впрочем, чаще всего Малышева делится открытиями в медицине и рассказывает о лекарствах. К примеру, 25 октября телеведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово!" заявила, что существует два состояния, требующие повышенных доз витамина D. По ее словам, это подготовка к беременности и преддиабет.

Кроме того, ранее мы писали, что у пациента при плохом контроле сахарного диабета и без соответствующего лечения могут развиться сосудистые повреждения, которые поражают глаза, почки и другие органы. Также возможно снижение умственных способностей.