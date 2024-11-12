Елена Малышева рассказала о сюрпризе от 4-летней внучки
Фото: pxhere
Известная российская телеведущая и врач Елена Малышева показала трогательный подарок от внучки. Памятным презентом оказалось письмо для бабушки, сообщает Zakon.kz.
63-летняя доктор медицинских наук рассказала о нем на своей личной странице в Instagram.
"Получила письмо от внучки Анечки. Ей четыре года. Вот, что она написала: "Анна. Я скучаю по бабушке". Как же я люблю эти перевернутые детские буквы!" – отметила Малышева в подписи к публикации.
Пользователи Сети подчеркнули, что это письмо умилило их.
- Здорово! Умиляет до слез ! Это называется счастьем!
- Самые трогательные письма!
- Помню свою бабушку, которой писала письмо, чтобы приехала хотя бы на зиму.
- Умилительно, чудо!
- Ради этого стоит жить.
- Очень трогательно!
Впрочем, чаще всего Малышева делится открытиями в медицине и рассказывает о лекарствах. К примеру, 25 октября телеведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово!" заявила, что существует два состояния, требующие повышенных доз витамина D. По ее словам, это подготовка к беременности и преддиабет.
Кроме того, ранее мы писали, что у пациента при плохом контроле сахарного диабета и без соответствующего лечения могут развиться сосудистые повреждения, которые поражают глаза, почки и другие органы. Также возможно снижение умственных способностей.
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