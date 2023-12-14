61-летний Том Круз закрутил роман с дочерью экс-депутата Госдумы

Известного американского актера Тома Круза заметили в компании 36-летней модели Эльсины Хайровой. Примечательно, что она является дочерью экс-депутата Государственной думы от Татарстана Рината Хайрова, сообщает Zakon.kz.

О новых отношениях завидного голливудского холостяка сообщил британский таблоид.

Как отмечено в публикации Daily Mail, гости светского мероприятия обратили внимания на ухаживания сценариста. Однако официальных заявлений пока никто не делал.

"Они были неразлучны, явно пара. Кажется, он был одержим ею", – рассказал один из гостей вечеринки.

Подруга Тома Круза работает моделью. Многие СМИ писали о ней несколько лет назад. Дочь экс-депутата Госдумы была замужем за бизнесменом Дмитрием Цветковым. В 2021 году бывшие супруги публично делили в британском суде имущество, в том числе шикарный особняк в престижной районе Лондона.

В свою очередь четырехкратный номинант на премию "Оскар" трижды был женат.

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