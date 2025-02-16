На свидании в День всех влюбленных поймали 62-летнего Тома Круза и его 36-летнюю коллегу

Голливудские актеры 62-летний Том Круз и 36-летняя Ана де Армас спровоцировали слухи о романе, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Daily Mail, пару заметили на свидании 14 февраля, в День всех влюбленных. Как уточняется, актеры поужинали в районе Сохо, в Лондоне. Знаменитостей окружила толпа поклонников, поэтому они остановились, чтобы сделать фото.

Отмечается, что Ана де Армас появилась на публике в синих джинсах и черном пиджаке, которые она дополнила золотыми балетками. Актер предпочел серую рубашку-поло и темно-синий костюм.

В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури. В 2012-м знаменитости развелись.

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