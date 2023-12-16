Димаш Кудайберген поздравил Бибигуль Тулегенову с днем рождения
Фото: скриншот видео
Народная артистка СССР и Казахстана, выдающаяся певица, почетный гражданин Алматы Толегенова сегодня принимает поздравления в честь своего 94-го дня рождения. Легенду казахстанской сцены поздравил Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.
В день рождения оперной певицы свои поздравления и слова благодарности за труд на видео записал известный певец, заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген.
Популярный исполнитель записал видеоролик, находясь в Китае.
Отметим, что и в прошлом году Кудайберген через соцсети поздравлял Бибигуль Тулегенову с днем рождения.
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