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Димаш Кудайберген поздравил Бибигуль Тулегенову с днем рождения

Димаш Кудайберген поздравил Бибигуль Тулегенову с днем рождения Фото: скриншот видео
Народная артистка СССР и Казахстана, выдающаяся певица, почетный гражданин Алматы Толегенова сегодня принимает поздравления в честь своего 94-го дня рождения. Легенду казахстанской сцены поздравил Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.

В день рождения оперной певицы свои поздравления и слова благодарности за труд на видео записал известный певец, заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген.

Популярный исполнитель записал видеоролик, находясь в Китае.


Отметим, что и в прошлом году Кудайберген через соцсети поздравлял Бибигуль Тулегенову с днем рождения.

Жанель Абдрахманова
Кудайберген Димаш Тулегенова Бибигуль
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