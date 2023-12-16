Как планируют украсить общественные пространства в одном из районов Астаны

В рамках программы "Бюджет народного участия" в 2023 году по столичному району Алматы было представлено 70 проектов, 68 из них одобрили, сообщает Zakon.kz.

Об участвовавших проектах на брифинге в Службе коммуникаций рассказал аким района Алматы Максат Саматулы.

Отмечается, что из одобренных 68 проектов 62 приняли участие в благоустройстве дворов, 6 – в водоотведении. В связи с этим в текущем году проведены работы по благоустройству 65 дворов, 47 – по программе "Бюджет народного участия".

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

В целом за последние 3 года в районе благоустроено 175 дворов и 25 общественных мест.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

По водоотведению осуществлено 5 из 6 участков. Также аким рассказал о развитии общественных пространств в районе.

"Развитие общественных пространств – одна из наших главных задач. Для всех важно открытие новых привлекательных мест, где жители и гости города могут с комфортом и пользой для здоровья проводить свободное время. Следует отметить, что большое значение открытию таких общественных пространств придает аким города Женис Махмудович. Изначально планировалось благоустроить 4 общественных пространства, но по просьбам жителей мы увеличили их количество до 8", – сообщил глава района.

В числе таковых – пространства по улице К.Сатпаева, по улице К.Азербаева, 10, на пересечении проспектов Р. Кошкарбаева – Тауелсиздик, по улице Кордай, 100, на пересечении улиц Кордай – Тайказан, по улице А. Храпатого, набережная реки Акбулак, боксерская площадка в подмостовом пространстве М-1 (Архар).

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

По обращению жителей впервые проведены работы по благоустройству тротуаров, охвачено 25 участков, из них возле 10 социальных объектов проложено около 7 км. Также за отчетный период были оборудованы и заменены 6 тыс. кв. м брусчатки. Покрашено и восстановлено 13 мостов и развязок, отремонтировано 150 контейнерных площадок, из них обустроено 60.