Флаг ремесленников вошел в Казахстанскую книгу рекордов

На площадке фестиваля "Хас шебер" в столице создали уникальный флаг с эмблемами ремесленников Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата Астаны, в мероприятии участвовали мастера со всей страны. Изделия, изготовленные ими вручную, были представлены на специальной ярмарке. Ее посетители могли приобрести украшения, аксессуары, посуду с оригинальным оформлением, предметы декора, продукты питания отечественного производства и многое другое.

Фото: gov.kz

Помимо ярмарки, фестиваль состоял из мастер-классов, игр и дефиле. А особый дресс-код превратил мероприятие в яркое событие с национальным колоритом.

Фото: gov.kz

Завершающим пунктом программы фестиваля стало поднятие Флага ремесленников.

"Флаг ремесленников представляет собой колоссальное полотно, на котором пришиты эмблемы более 240 казахстанских мастеров. Целью было объединить наших ремесленников и популяризировать творчество. Этот флаг символизирует знак отечественной продукции", – сообщила вице-президент сообщества "Хас шебер" Куралай Асемкулова.

Фото: gov.kz