Флаг ремесленников вошел в Казахстанскую книгу рекордов
Как пишет пресс-служба акимата Астаны, в мероприятии участвовали мастера со всей страны. Изделия, изготовленные ими вручную, были представлены на специальной ярмарке. Ее посетители могли приобрести украшения, аксессуары, посуду с оригинальным оформлением, предметы декора, продукты питания отечественного производства и многое другое.
Фото: gov.kz
Помимо ярмарки, фестиваль состоял из мастер-классов, игр и дефиле. А особый дресс-код превратил мероприятие в яркое событие с национальным колоритом.
Фото: gov.kz
Завершающим пунктом программы фестиваля стало поднятие Флага ремесленников.
"Флаг ремесленников представляет собой колоссальное полотно, на котором пришиты эмблемы более 240 казахстанских мастеров. Целью было объединить наших ремесленников и популяризировать творчество. Этот флаг символизирует знак отечественной продукции", – сообщила вице-президент сообщества "Хас шебер" Куралай Асемкулова.
Фото: gov.kz
По словам участников, эмблемы они придумывали специально для мероприятия и создавали их вручную – это было главным условием.
"Идея была в том, чтобы собрать всех рукодельниц и мастеров, вне зависимости от материалов, с которыми они работают. Я, например, занимаюсь швейным делом. В моих платьях танцовщицы выступают на международных фестивалях, звезды снимают клипы, молодые девушки выходят замуж. В нашей стране много таких ремесленников, как я, которые любят и развивают свое дело, но нас нужно познакомить друг с другом. Если у нас появится свое крепкое сообщество, то и индустрия будет развиваться быстрее", – рассказала участница фестиваля Сагдат Касымханова.
Фото: gov.kz
Отметим, что Флаг ремесленников вошел в Казахстанскую книгу рекордов КИнЭС.