Парижский Диснейленд вошел в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: Instagram/disneylandparis
Парижский Диснейленд вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое изображение Микки Мауса, созданное дронами, сообщает Zakon.kz.
Рекорд был зафиксирован 14 июля на шоу, приуроченном к национальному празднику французов – Дню взятия Бастилии. В общей сложности 1570 беспилотников осветили небо, создав трехцветную голову Микки Мауса над замком Бель-о-Буа-Дормант.
По информации парижского Диснейленда, опубликованной на их официальной странице в Instagram, на организацию этого инновационного шоу, сочетающего пиротехнику, световое шоу и хореографию дронов с невиданными ранее сценами, понадобилось несколько месяцев подготовки.
Фото: Instagram/disneylandparis
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