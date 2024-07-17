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Парижский Диснейленд вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Книга рекордов Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 08:46 Фото: Instagram/disneylandparis
Парижский Диснейленд вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое изображение Микки Мауса, созданное дронами, сообщает Zakon.kz.

Рекорд был зафиксирован 14 июля на шоу, приуроченном к национальному празднику французов – Дню взятия Бастилии. В общей сложности 1570 беспилотников осветили небо, создав трехцветную голову Микки Мауса над замком Бель-о-Буа-Дормант.

По информации парижского Диснейленда, опубликованной на их официальной странице в Instagram, на организацию этого инновационного шоу, сочетающего пиротехнику, световое шоу и хореографию дронов с невиданными ранее сценами, понадобилось несколько месяцев подготовки.

Книга рекордов Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 08:46

Фото: Instagram/disneylandparis

Это не все развлечения в Париже в этом месяце. Стало известно, что кабаре "Мулен Руж" после ремонта здания вовсю готовится к встрече олимпийцев.

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