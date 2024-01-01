Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как алматинцы встретили Новый год

Новый год Фото: Zakon.kz
Сотни людей пришли ко Дворцу Республики, чтобы услышать бой курантов под открытым небом и встретить Новый год в массовом городском гулянии, сообщает Zakon.kz.

В самый разгар праздника алматинцы с удовольствием поздравили друг друга с наступившим Новым годом.

Новый год

Фото: Zakon.kz

Друзья, знакомые и просто прохожие желали друг другу счастья и благополучия в 2024-ом.

Новый год

Фото: Zakon.kz

Для антуража популярного праздника городские власти подготовили торговые ряды и различные зоны для селфи.

Новый год

Фото: Zakon.kz

Желающие фотографировались и с настоящим Дедом Морозом.

Читайте также

выступление
Скрипачки устроили концерт в поезде Караганда – Омск
Том Уилкинсон
Актер из "Бэтмен: Начало" Том Уилкинсон умер в возрасте 75 лет
постер
Семейный Новый год вместе с Jibek Joly
Мадия Торебаева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Багдат Мусин предложил возвращать казахстанцам абонентскую плату за некачественную связь
Багдат Мусин предложил возвращать казахстанцам абонентскую плату за некачественную связь
Наполнение Арала и водная независимость: итоги года министерства водных ресурсов
Наполнение Арала и водная независимость: итоги года Министерства водных ресурсов
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2024 года
Чемпион мира по боксу из Казахстана отправился в армию
Чемпион мира по боксу из Казахстана отправился в армию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: