Как алматинцы встретили Новый год

Фото: Zakon.kz

Сотни людей пришли ко Дворцу Республики, чтобы услышать бой курантов под открытым небом и встретить Новый год в массовом городском гулянии, сообщает Zakon.kz.

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