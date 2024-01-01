Как алматинцы встретили Новый год
Фото: Zakon.kz
Сотни людей пришли ко Дворцу Республики, чтобы услышать бой курантов под открытым небом и встретить Новый год в массовом городском гулянии, сообщает Zakon.kz.
В самый разгар праздника алматинцы с удовольствием поздравили друг друга с наступившим Новым годом.
Фото: Zakon.kz
Друзья, знакомые и просто прохожие желали друг другу счастья и благополучия в 2024-ом.
Фото: Zakon.kz
Для антуража популярного праздника городские власти подготовили торговые ряды и различные зоны для селфи.
Фото: Zakon.kz
Желающие фотографировались и с настоящим Дедом Морозом.
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