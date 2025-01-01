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Общество

Красная елка и ель в "фате": как шымкентцы встретили Новый год

Красная елка и ель в &quot;фате&quot;: как шымкентцы встретили Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 17:15 Фото: instagram/akimat_shymkent
В Шымкенте поделились видео, как с размахом встретили Новый год, сообщает Zakon.kz.

Акимат Шымкента у себя в соцсетях опубликовал кадры массовых гуляний в новогоднюю ночь. Высокая красная елка, окруженная жителями и гостями города, а также еще одна главная ель, украшенная гирляндами, которые напоминают фату невесты, взрыв салютов и эмоций шымкентцев. Дети хлопают в ладоши, а взрослые пританцовывают. Праздник удался на славу. А в конце видео Дед Мороз и Снегурочка тепло поздравляют с Новым 2025 годом.

Новогодний салют и праздничный концерт порадовали алматинцев.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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