Юрий Лоза высмеял тексты российских музыкантов

Композитор Юрий Лоза намекнул на бессмысленность текстов песен многих исполнителей российского шоу-бизнеса. Свои размышления он опубликовал на странице в Facebook, сообщает Zakon.kz.

Музыкальный критик 3 января 2024 года заявил, что нашел себе новое развлечение – читать в интернете тексты, которые звучали два дня подряд на "Песне года".

"Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор". Юрий Лоза

В продолжении поэт-песенник не понимает, "как певцы и певуньи намереваются убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это":

Басков: А сердце было камень. Чиркнули спичку в пламя.

Ани Лорак: Не надо клясться, что вовеки любовь бывает за глаза.

Дима Билан: Через день я живу на распятье.

Хабиб: Я сижу с Луной на небе.

Орбакайте: Мы поверили в глаза – по-другому, мол, нельзя.

Сергей Павловский: Не сможет твой родник любви остыть.

Клава Кока: Я думала любовь не нужна мне, и ей не нужна я.

Лазарев: Не лги про чистую любовь… Она не дарит счастья с плеч.

Долина: Твое лицо мне снится, опять проплывая мимо.

Наталья Гордиенко: Цветок любви с тебя я сорву.

Маликов: Любовь через края и страхом не задеть.

Бузова: Возьми меня на час с собой, где слезы прошлых глупых лет.

Миа Бойка: Вижу красные глаза. Таю будто в облаках медленно я в твоих руках.

Джони: А на твоих губах роса, ты меня кусай.

Чеботина: В память о дружбе, холодной месть, я не подам, а подогрею.

Краймбрери: Как жаль, что ты так долго видишь печаль. И твоя нежность играет как сталь. Жизнь ведь нужна, чтоб ее отмечать. Счастье по плечам.

"Нежность играет как сталь", это почти то же самое, что "Волны падали вниз стремительным домкратом", над которыми мы дружно ржали с легкой руки авторов "Двенадцати стульев". Только теперь, к сожалению, это стало нормой". Юрий Лоза

В свою очередь его поддержали комментаторы, согласившись с бессмысленностью современных композиций.

Кто все эти люди? Только Долину знаю!

Благодарю за юмор! Давно такого не слушаю, как и многие.

Предполагаю, что соавтор этих текстов искусственный интеллект.

Что бы было с Пушкиным, окажись он в нашем времени?

А где этот диск купить можно? Прям хит за хитом.

Требую продолжения этих рифм от тех нимф, – отмечают пользователи Сети.

В 2021 году Лозу пригласили в популярное шоу "Что было дальше?". На съемках он рассказал, как жил в Казахстане, и попытался вспомнить несколько казахских слов.