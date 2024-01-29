Лоза признал Пугачёву "ненужной артисткой"

Российский музыкант Юрий Лоза высказал свое мнение о том, чем выделялась Алла Пугачёва, почему рано закончила карьеру певицы и почему больше не нужна, сообщает Zakon.kz.

По словам исполнителя композиции "Плот", Пугачёва, безусловно, большая певица. В продолжении он отметил, что она была впереди всей планеты и явно выделялась на общем фоне. Вокруг нее была большая аура, наполненная всевозможными событиями – скандалами, мужьями, разводами.

"За ней тянулся шлейф, которого не было у остальных артисток. А нашему народу, как выясняется сейчас, это важнее, чем само творчество. Та Пугачёва, о которой я говорю, ушла 15 лет назад со сцены, но остается медийным персонажем. В Россию она, может, и вернется, но на сцену уже вряд ли". Юрий Лоза

Кроме того, как заявил композитор в интервью "Аргументы и факты", он уверен, что россиянам давно не интересно, что делает бывшая певица.

"Если раньше для того, чтобы послушать песню "Так же, как все", нужно было пойти на ее концерт, то сейчас это прекрасно делает группа A-Studio. Весь репертуар Пугачёвой давным-давно разобран. Она как артистка с этими песнями уже и не нужна". Юрий Лоза

Пугачёва, отметил он в заключении, "жила полной жизнью и ни в чем себе не отказывала".

Сама Пугачёва с семьей уже несколько лет живет за границей.

Не так давно Лоза намекнул на бессмысленность текстов песен многих исполнителей российского шоу-бизнеса. И даже привел примеры.