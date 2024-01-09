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Кумир подростков Влад А4 впервые станет отцом

Кумир подростков Влад А4 впервые станет отцом Фото: Instagram/a4omg
Один из самых популярных видеоблогеров Влад Бумага, наиболее известный как Влад А4, и его девушка Юлия Годунова сообщили общественности о скором пополнении в семействе, сообщает Zakon.kz.

На фото, опубликованных 8 января 2024 года на странице в Instagram, девушка демонстрирует внушительный животик.

"Ждем 🐣", – кратко сказано в описании к снимкам.

Преданные фанаты не заставили себя ждать и засыпают будущих родителей поздравлениями. Один самых частых вопросов касается свадьбы. Однако пока никто не дает на него ответа.

27-летний Влад А4 стал популярен после серии юмористических роликов для детей.

29 ноября 2014 года он зарегистрировал свой канал на YouTube с названием "A4", обыгрывая свою настоящую фамилию Бумага. Известность пришла в декабре 2016 года после публикации ролика "24 часа в батутном центре", когда количество подписчиков в течение месяца выросло с 200 тыс. до 1 млн человек.

На его канал в YouTube подписано свыше 50 миллионов человек.

Годунова – тоже известный блогер, под ее брендом выпускается уходовая косметика.

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