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"Наследники", "Медведь", Элтон Джон: названы главные триумфаторы премии "Эмми"

Названы главные триумфаторы премии Эмми-2023 Фото: wikimedia
В Лос-Анджелесе прошла 75-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". Главными триумфаторами стали создатели сериалов "Наследники" и "Медведь", которые получили сразу по шесть наград в разных номинациях, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает NBC News, вручение премии наконец состоялось после четырех месяцев отсрочки. Больше всего наград на 75-й церемонии вручения "Эмми" получили два сериала.

Проект HBO "Наследники", который рассказывает об интригах во влиятельном клане американских медиамагнатов, удостоился премии в шести номинациях (в том числе за лучший драматический сериал). Сыгравшие в "Наследниках" Сара Снук и Киран Калкин получили "Эмми", соответственно, как лучшая драматическая актриса и актер, а Мэтью Макфейден стал лучшим драматическим актером второго плана.

Сериал "Медведь" канала FX, повествующий о ресторане в Чикаго, также получил шесть наград. Его признали лучшим комедийным телесериалом 2023 года, а сыгравшие в нем Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири и Эбон Мосс-Бакрак получили награды в номинациях "Лучший комедийный актер", "Лучшая комедийная актриса второго плана" и "Лучший комедийный актер второго плана".

Пять наград достались мини-сериалу "Грызня". Еще одним триумфатором стал знаменитый певец и пианист Элтон Джон, которому вручили "Эмми" за телетрансляцию прощального концерта Elton Live: Farewell From Dodger Stadium. Таким образом, Элтон Джон стал обладателем престижного статуса "ЭГОТ": он за свою карьеру получил "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони", четыре самые престижные премии в кино-, теле- и музыкальной индустрии.

Церемонию вручения премии "Эмми" планировали провести еще в сентябре 2023 года, но ее пришлось отложить из-за массовых забастовок актеров и сценаристов в Голливуде.

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