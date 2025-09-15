#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Лучшие сериалы и актеры определены на премии "Эмми-2025"

актеры на премии Эмми - 2025, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 12:18 Фото: Instagram/televisionacad
В ночь на 15 сентября 2025 года в Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми", сообщает Zakon.kz.

Номинантами были телефильмы и сериалы, выходившие в период с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года.

Триумфаторами вечера назвали сериалы "Больница Питт" и "Киностудия", последний забрал 13 наград. Из актеров выделили Сета Рогена, сыгравшего в "Киностудии" и получившего наибольшее число "Эмми".

А также выделился 15-летний Оуэн Купер, получивший премию за роль в сериале Netflix "Переходный возраст" и ставший самым молодым лауреатом в истории. Сам проект был удостоен пяти статуэток, включая победу в номинации "Лучший мини-сериал или антология".

Полный список победителей премии "Эмми-2025":

  • Лучший драматический сериал – "Больница Питт"
  • Лучший комедийный сериал – "Киностудия"
  • Лучший мини-сериал или антология – "Переходный возраст"
  • Лучший актер в драматическом сериале – Ноа Уайл, "Больница Питт"
  • Лучшая актриса в драматическом сериале – Бритт Лоуэр в сериале "Разрыв"
  • Лучший актер в комедийном сериале – Сет Роген в сериале "Студия"
  • Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт в сериале "Хитрости"
  • Лучший актер в мини-сериале, сериале-антологии или фильме – Стивен Грэм в сериале "Юношество"
  • Лучшая актриса в мини-сериале, сериале-антологии или фильме – Кристин Милиоти в сериале "Пингвин"
  • Лучшее реалити-шоу – "Предатели"
  • Лучшее ток-шоу – "Вечернее шоу со Стивеном Кольбером"
  • Лучший сценарий драматического сериала – Дэн Гилрой за сериал "Андор"
  • Лучший сценарий мини-сериала, сериала-антологии или фильма – Джек Торн, Стивен Грэм за "Юношество"
  • Лучшая режиссура драматического сериала – Адам Рэндалл за сериал "Медленные лошади"
  • Лучшая режиссура комедийного сериала – Сет Роген за сериал "Студия"
  • Лучшая режиссура мини-сериала, сериала-антологии или фильма – Филипп Барантини за сериал "Юношество".

Между тем в Сети появился первый тизер четвертого сезона сериала "Ведьмак" от Netflix, который должен выйти на стриминговом сервисе 30 октября.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
