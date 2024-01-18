Канье Уэст заменил зубы на титановые протезы
Как оказалось, предприниматель установил на зубы особый протез из титана.
Фото: Instagram/kanyewest
Об этом он сам рассказал в своих социальных сетях, продемонстрировав свою улыбку.
Фото: Instagram/kanyewest
Кроме того, Уэст сравнил себя с персонажем Челюсти из фильмов "Шпион, который меня любил" и "Лунный гонщик" из франшизы про Джеймса Бонда.
Фото: Instagram/kanyewest
Это уже не первый подобный эксперимент артиста. В 2010 году он уже заменял нижних ряд зубов бриллиантовыми и золотыми имплантами.
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В 2020 год Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США от Birthday Party. 19 июля 2020 года провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
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