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Канье Уэст заменил зубы на титановые протезы

Канье Уэст заменил зубы на титановый протез Фото: Instagram/kanyewest
Скандальный американский рэпер Канье Уэст решил внести разнообразие в будни. Для этого он обратился к стоматологу, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, предприниматель установил на зубы особый протез из титана.

Канье Уэст заменил зубы на титановый протез

Фото: Instagram/kanyewest

Об этом он сам рассказал в своих социальных сетях, продемонстрировав свою улыбку.

Канье Уэст заменил зубы титановым протезом

Фото: Instagram/kanyewest

Кроме того, Уэст сравнил себя с персонажем Челюсти из фильмов "Шпион, который меня любил" и "Лунный гонщик" из франшизы про Джеймса Бонда.

Канье Уэст заменил зубы на титановый протез

Фото: Instagram/kanyewest

Это уже не первый подобный эксперимент артиста. В 2010 году он уже заменял нижних ряд зубов бриллиантовыми и золотыми имплантами.

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В 2020 год Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США от Birthday Party. 19 июля 2020 года провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.

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Уэст считает, что государство не должно запрещать аборты и предложил выплачивать семьям, где родился ребенок, по 1 000 000 долларов.

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