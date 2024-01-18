Комик Александр Гудков вернулся в Россию

Российский юморист Александр Гудков вернулся в Россию. Одного из самых ярких шоуменов заметили в аэропорту Шереметьево, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию Ura.ru сообщили очевидцы, успевшие его даже сфотографировать.

Надолго ли телеведущий прибыл в Россию, неизвестно. Сам он также пока не комментировал ситуацию.

Гудков покинул Россию еще в 2022 году. Тогда же в YouTube был опубликован видеоклип Александра "Я узкий", который является пародией на ролик певца Shaman "Я русский". Теперь эта композиция может обернуться для шоумена серьезными неприятностями.

Глава общественного объединения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков направил в Генпрокуратуру соответствующее обращение, в котором просит завести в отношении Гудкова уголовное дело по статье, предполагающей полумиллионный штраф или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Отмечается, что в клипе шоумена Шлыков увидел "унижение чести и достоинства по национальному признаку".

В 2022 году Россию также покинули Максим Галкин и Алла Пугачёва. В октябре 2023 года Галкин рассказал свои подписчикам, пожалели ли они с Пугачёвой о переезде в Израиль.