Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль

9 октября 2023 года российский юморист Максим Галкин записал видеообращение к подписчикам. Артист заявил, что не собирается покидать Израиль, сообщает Zakon.kz.

По его словам, это видео он записал, чтобы разъяснить ситуацию и опровергнуть слухи.

"Дорогие подписчики! Вот сегодня у нас понедельник. Сейчас в Израиле относительное затишье в том районе, где живем мы. До этого были сирены. Я записываю это видео, чтобы разъяснить, опровергнуть слухи. Для меня это важно. Это разговор со светлыми людьми по всему миру. Больше полутора лет назад мы уехали со всей семьей из России. Сколько бы ни пытались называть наш отъезд бегством, это неправда. Бегут от угрозы". Максим Галкин

Телеведущий подчеркнул, что его семье ничего не угрожало в феврале 2022 года.

"Почему мы уехали, я объяснять не буду. Отъезд в Израиль был осознанным выбором. Мы уже много лет граждане Европейского Союза. У нас есть европейские паспорта. И мы можем в любой момент жить в одной из 27 цивилизованных стран. Хоть завтра. Но мы выбрали Израиль. Потому что я очень люблю эту страну. Потому что мне здесь спокойно. Потому что мы с Аллой чувствуем себя здесь своими. Так же, как мы всегда чувствовали себя в России. Я еврей по маме, это часть меня. Поэтому мы выбрали Израиль и ни одну минуту об этом не жалели". Максим Галкин

В заключение он добавил, что не собирается уезжать из страны.

"И сегодня, в эти горестные для Израиля дни, мы здесь и даже не рассматривали возможность куда-то уехать. Хотя она есть. Аэропорт открыт. Да, не все авиакомпании летают, но многие продолжают летать на свой страх и риск. Улететь можно, но мы не улетаем. Мы с Аллой и детьми хотим поддержать израильский народ. Мы гордимся теперь, что имеем отношение к такой сплоченной нации". Максим Галкин

Несколькими днями ранее Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики. Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.