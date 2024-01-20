Против актера Алека Болдуина снова возобновили уголовное дело

Алека Болдуина снова обвиняют в убийстве оператора Галины Хатчинс. Дело возобновлено и ктеру грозит до 18 месяцев тюрьмы, сообщает Zakon.kz

По информации The Rolling Stone, через девять месяцев после того, как обвинения против актёра были сняты, в Нью-Мексико возобновили дело, установив, что Болдуин "действительно стал причиной смерти Галины Хатчинс".



Издание отмечает, что в случае, если актёр будет признан виновным, ему грозит до 18 месяцев тюрьмы, говорится в заявлении издания.

CNN сообщает, что обвинение предъявило большое жюри присяжных в штате Нью-Мексико. Болдуина обвиняют по двум пунктам обвинения в непреднамеренном убийстве. Первый из них в документах суда описывается как "неосторожное применение огнестрельного оружия". Второй как "действие, совершенное с полным пренебрежением или безразличием к безопасности других". Данные обвинения являются тяжкими преступлениями четвертой степени.

Ранее сообщалось, что 21 октября 2021 года Болдуин на съёмках вестерна "Ржавчина" в Нью-Мексико произвёл выстрел, жертвой которого стала оператор Галина Хатчинс. После инцидента актёр добровольно пришёл в отделение полиции.



