Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Актер Алек Болдуин в 2021 году случайно застрелил женщину: стали известны результаты расследования

Актер, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 04:03 Фото: Instagram/alecbaldwininsta
Специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, которая была ответственной за безопасность на площадке фильма "Ржавчина" в 2021 году, признали виновной в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. При этом, женщину случайно застрелил из пистолета актер Алек Болдуин, сообщает Zakon.kz.

Присяжные суда в Нью-Мексико признали специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид виновной в непредумышленном убийстве. В 2021 году она отвечала отвечала отвечалаза реквизит на площадке фильма "Ржавчина", на съемках которого актер Алек Болдуин случайно выстрелил из пистолета в оператора Галину Хатчинс. Об этом рассказывает агентство Associated Press.

Пистолет использовался в качестве реквизита и должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако, пуля задела двух человек, находившихся рядом. Так, оператор Хатчинс умерла в больнице, у режиссера Джоэлы Соусы была повреждена ключица. Спустя год, в октябре 2022 года, актеру удалось заключить мировое соглашение с семьей Хатчинс.

Ответственной за оружие на съемочной площадке Ханне Гутьеррес-Рид также предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. В отличие от Болдуина в отношении нее были выдвинуты обвинения в фальсификации доказательств, но она была оправдана по этому пункту во время суда. Как отмечает Associated Press, разбирательство по делу Гутьеррес-Рид в основном было сосредоточено на вопросе, почему съемочный реквизит был заряжен боевыми патронами. Прокуроры обвиняли ее в пренебрежении протоколами безопасности, которые могли бы помочь команде реквизиторов не допустить попадания на площадку настоящих пуль.

Как отмечает телеканал CNN, присяжные совещались почти три часа. После вынесения решения присяжных Ханну Гутьеррес-Рид поместили под стражу. По предъявленному обвинению ей грозит до 18 месяцев заключения и штраф в размере пяти тыс. долларов. Приговор по делу будет оглашен позже.

Что касается самого актера, то отбор присяжных для суда по аналогичным обвинениям над ним назначен только на 9 июля.

6 марта 2024 года в суде № 2 Павлодара сотрудника МВД осудили за стрельбу по людям из газового пистолета.

Читайте также

световое шоу
В честь 8 марта в небе над Алматы запустили дрон-шоу
актер
Звезда "Слова пацана" выставил ценник на фотографии с фанатами в Казахстане
фильм, съемки, Кiмге кемексiн
Казахстанское кино во Вьетнаме: прошли первые съемки фильма "Кімге керексің?"
Алия Абди
США
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Полицейские собрались у мечетей Алматы
идет снег
Дождь, снег и похолодание: погода в Алматы на неделю
Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Утверждены новые правила регистрации граждан по месту жительства и месту временного проживания
Как казахстанцам прописаться по месту жительства: утверждены новые правила
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: