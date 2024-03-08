Актер Алек Болдуин в 2021 году случайно застрелил женщину: стали известны результаты расследования

Специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, которая была ответственной за безопасность на площадке фильма "Ржавчина" в 2021 году, признали виновной в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. При этом, женщину случайно застрелил из пистолета актер Алек Болдуин, сообщает Zakon.kz.

Присяжные суда в Нью-Мексико признали специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид виновной в непредумышленном убийстве. В 2021 году она отвечала отвечала отвечалаза реквизит на площадке фильма "Ржавчина", на съемках которого актер Алек Болдуин случайно выстрелил из пистолета в оператора Галину Хатчинс. Об этом рассказывает агентство Associated Press.

Пистолет использовался в качестве реквизита и должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако, пуля задела двух человек, находившихся рядом. Так, оператор Хатчинс умерла в больнице, у режиссера Джоэлы Соусы была повреждена ключица. Спустя год, в октябре 2022 года, актеру удалось заключить мировое соглашение с семьей Хатчинс.

Ответственной за оружие на съемочной площадке Ханне Гутьеррес-Рид также предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. В отличие от Болдуина в отношении нее были выдвинуты обвинения в фальсификации доказательств, но она была оправдана по этому пункту во время суда. Как отмечает Associated Press, разбирательство по делу Гутьеррес-Рид в основном было сосредоточено на вопросе, почему съемочный реквизит был заряжен боевыми патронами. Прокуроры обвиняли ее в пренебрежении протоколами безопасности, которые могли бы помочь команде реквизиторов не допустить попадания на площадку настоящих пуль.

Как отмечает телеканал CNN, присяжные совещались почти три часа. После вынесения решения присяжных Ханну Гутьеррес-Рид поместили под стражу. По предъявленному обвинению ей грозит до 18 месяцев заключения и штраф в размере пяти тыс. долларов. Приговор по делу будет оглашен позже.

Что касается самого актера, то отбор присяжных для суда по аналогичным обвинениям над ним назначен только на 9 июля.

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