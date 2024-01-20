Концерт Валерия Меладзе в Алматы перенесли из-за смерти близкого артисту человека

Фото: афиша

Организаторы концерта Валерия Меладзе поделились срочным сообщением. В связи с трагичными семейными обстоятельствами концерт Валерия Меладзе, запланированный на январь, переносятся, сообщает Zakon.kz.

Даты переноса:

20 января на 2 февраля;

23 января на 4 февраля;

25 января на 6 февраля. "Приносим искренние извинения от имени организаторов концерта и концертного зала. Все билеты, купленные ранее, будут действительны на новую дату", - сообщили организаторы. Сам артист записал видео, в котором объяснил причину переноса и попросил отнестись к нему с пониманием.

Для возврата билетов необходимо связаться с представителями площадки распространения. Читайте также Димаш Кудайберген спел в дуэте с легендарным оперным певцом Против актера Алека Болдуина снова возобновили уголовное дело Bravo, bravisimo: как Димаш Кудайберген спел с легендарным Пласидо Доминго

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