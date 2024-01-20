Концерт Валерия Меладзе в Алматы перенесли из-за смерти близкого артисту человека
Фото: афиша
Организаторы концерта Валерия Меладзе поделились срочным сообщением. В связи с трагичными семейными обстоятельствами концерт Валерия Меладзе, запланированный на январь, переносятся, сообщает Zakon.kz.
Даты переноса:
- 20 января на 2 февраля;
- 23 января на 4 февраля;
- 25 января на 6 февраля.
"Приносим искренние извинения от имени организаторов концерта и концертного зала. Все билеты, купленные ранее, будут действительны на новую дату", - сообщили организаторы.
Сам артист записал видео, в котором объяснил причину переноса и попросил отнестись к нему с пониманием.
Для возврата билетов необходимо связаться с представителями площадки распространения.
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