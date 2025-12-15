Концерт Валерия Меладзе отменили в Кыргызстане

В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 декабря рассказал его продюсер Павел Рудченко в своем Telegram-канале. По его мнению, власти страны решили избежать каких-либо политических лозунгов, которые могли бы возникнуть во время пребывания артиста в стране. Дело в том, что Меладзе покинул Россию в 2022 году из-за ситуации вокруг Украины.

Павел Рудченко также считает, что певец может попасть в список артистов, которые не могут проводить концерты в странах восточного мира. Отмечается, что Валерий Меладзе планировал провести концерт в рамках тура по Центральной Азии в честь своего 60-летия.

Его команда даже написала гарантийные письма властям стран бывшего СНГ, в которых говорилось об уважении и любви к их народам. Таким образом, они просили разрешения на проведение концертов, обещая при этом исключить политические эксцессы. Казахстан и Узбекистан на это согласились, однако Кыргызстан сразу же отказал артисту.

