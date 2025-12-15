#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Культура и шоу-бизнес

Концерт Валерия Меладзе отменили в Кыргызстане

Концерты Валерия Меладзе, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 08:40 Фото: Instagram/meladzevalerian
В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 декабря рассказал его продюсер Павел Рудченко в своем Telegram-канале. По его мнению, власти страны решили избежать каких-либо политических лозунгов, которые могли бы возникнуть во время пребывания артиста в стране. Дело в том, что Меладзе покинул Россию в 2022 году из-за ситуации вокруг Украины.

Павел Рудченко также считает, что певец может попасть в список артистов, которые не могут проводить концерты в странах восточного мира. Отмечается, что Валерий Меладзе планировал провести концерт в рамках тура по Центральной Азии в честь своего 60-летия.

Его команда даже написала гарантийные письма властям стран бывшего СНГ, в которых говорилось об уважении и любви к их народам. Таким образом, они просили разрешения на проведение концертов, обещая при этом исключить политические эксцессы. Казахстан и Узбекистан на это согласились, однако Кыргызстан сразу же отказал артисту.

Тем временем Димаш Кудайберген завершил мировой тур "Stranger".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Казахстане идет перезагрузка регулирования бизнеса: вклад программы "Өрлеу" и фонда "Даму"
08:55, Сегодня
В Казахстане идет перезагрузка регулирования бизнеса: вклад программы "Өрлеу" и фонда "Даму"
Концерт Валерия Меладзе в Алматы перенесли из-за смерти близкого артисту человека
15:18, 20 января 2024
Концерт Валерия Меладзе в Алматы перенесли из-за смерти близкого артисту человека
Валерий Меладзе перенес концерты в Алматы в связи со смертью отца
21:46, 20 января 2024
Валерий Меладзе перенес концерты в Алматы в связи со смертью отца
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: