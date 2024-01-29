Суд ограничил французского актера Алена Делона в дееспособности

Суд ограничил 88-летнего французского актера Алена Делона в дееспособности. Он, в частности, не сможет распоряжаться недвижимостью, сообщает Zakon.kz.

По информации местного телеканала BFMTV, суд избрал соответствующую меру после обращения адвокатов Алена Делона и его дочери Анушки.

СМИ уточняет, что Делон сохраняет возможность осуществлять большинство ежедневных действий самостоятельно, за исключением важных, таких как сделки по продаже недвижимости. Эти обязанности будут возложены на специально назначенного судом представителя, личность которого не разглашается в СМИ. Этот наблюдатель также обязуется оказывать поддержку Делону в медицинских вопросах и помогать с выбором врачей.

Весной 2022 года знаменитый актер Ален Делон заявил, что не хочет становиться немощным стариком и страдать от болезней. Артист хочет уйти из жизни с помощью эвтаназии.