Французский актер Матьё Кассовиц в крайне тяжелом состоянии после аварии

Французский актер и режиссер Матьё Кассовиц попал в серьезную аварию, когда тренировался в вождении мотоцикла для съемок следующего фильма, сообщает Zakon.kz.

По информации Le Parisien, 56-летнего Кассовица госпитализировали в состоянии "серьезной тяжести" после аварии. Актер попал в опасное ДТП, когда отрабатывал свои навыки вождения мотоцикла во французском департаменте Эсон для съемок фильма. На месте происшествия находилась одна из дочерей Кассовица, она не пострадала.

Очевидцы рассказали, что актер потерял управление мотоциклом вскоре после того, как набрал скорость. В результате аварии он получил множество открытых переломов, травму головы и перелом костей таза. На момент прибытия медиков он был в сознании, но из-за сильной боли ему вкололи крупную дозу успокоительных и анальгетиков.

Позже родственники Матьё Кассовица сообщили, что "непосредственной угрозы жизни" кинематографиста уже нет, но он по-прежнему находится в очень тяжелом состоянии. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Матьё Кассовиц известен по ролям в фильмах "Амели", "Анжелика, маркиза ангелов", "Война и мир" и других картинах. В качестве режиссера он снял такие ленты, как "Ненависть", "Багровые реки", "Вавилон нашей эры" и другие.

Ранее сообщалось, что скончался британский актер из сериала "Игра престолов".