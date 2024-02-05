Экс-супруг Ксении Бородиной женится в третий раз

43-летний российский предприниматель Курбан Омаров сделал предложение своей молодой возлюбленной во время отдыха в Таиланде. Радостной новостью блогер поделился с подписчиками на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Публикация была размещена 5 февраля 2024 года.

"Теперь, когда ты знаешь меня настоящим. Стоя перед тобой на одном колене, я спрашиваю: "Готова ли ты разделить со мной эту жизнь в горе и радости?" – говорится в описании к снимкам.

Комментаторы неоднозначно восприняли известие. Многие пожелали счастья будущей семье. Но нашлись и те, кто засомневался в долговечности пары, припомнив былые отношения Омарова.

О громком разводе экс-ведущей программы "Дом – 2" Ксении Бородиной и Омарова стало известно в 2021 году.

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Супруги прожили в браке шесть лет, за это время у них родилась дочь Теона.