Экс-муж Ксении Бородиной опубликовал кадры с третьей свадьбы
Фото: Instagram/zimamoscow
43-летний предприниматель Курбан Омаров поделился с подписчиками видеокадрами со свадьбы. Для него это уже третья попытка построить семейное счастье. Молодой супругой Омарова стала 23-летняя Валерия, сообщает Zakon.kz.
Стоит отметить, что первые фотографии со свадьбы Омаров опубликовал еще в мае.
Однако тогда многие подписчики не поверили, что бывший муж телеведущей Бородиной действительно решил снова жениться. Они назвали его свадьбу "фейковой".
Теперь же, после видео, пользователи Сети желают счастья паре.
- Любви и счастья. Вы прекрасны. Курбан, береги эту прекрасную девочку.
- Поздравляю с бракосочетанием!
- Счастья вам без конца и без края.
- Любви, счастья, благополучия, красивая пара, – пишут пользователи Сети.
Ранее стало известно о другом событии: российский комик, звезда Comedy Club Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук.
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