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Экс-муж Ксении Бородиной опубликовал кадры с третьей свадьбы

Экс-муж Ксении Бородиной опубликовал кадры с третьей свадьбы, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 12:35 Фото: Instagram/zimamoscow
43-летний предприниматель Курбан Омаров поделился с подписчиками видеокадрами со свадьбы. Для него это уже третья попытка построить семейное счастье. Молодой супругой Омарова стала 23-летняя Валерия, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что первые фотографии со свадьбы Омаров опубликовал еще в мае.

Однако тогда многие подписчики не поверили, что бывший муж телеведущей Бородиной действительно решил снова жениться. Они назвали его свадьбу "фейковой".

Теперь же, после видео, пользователи Сети желают счастья паре.

  • Любви и счастья. Вы прекрасны. Курбан, береги эту прекрасную девочку.
  • Поздравляю с бракосочетанием!
  • Счастья вам без конца и без края.
  • Любви, счастья, благополучия, красивая пара, – пишут пользователи Сети.

Ранее стало известно о другом событии: российский комик, звезда Comedy Club Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук.

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