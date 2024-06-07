Экс-муж Ксении Бородиной опубликовал кадры с третьей свадьбы

43-летний предприниматель Курбан Омаров поделился с подписчиками видеокадрами со свадьбы. Для него это уже третья попытка построить семейное счастье. Молодой супругой Омарова стала 23-летняя Валерия, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что первые фотографии со свадьбы Омаров опубликовал еще в мае.

Однако тогда многие подписчики не поверили, что бывший муж телеведущей Бородиной действительно решил снова жениться. Они назвали его свадьбу "фейковой".

Теперь же, после видео, пользователи Сети желают счастья паре.

Любви и счастья. Вы прекрасны. Курбан, береги эту прекрасную девочку.

Поздравляю с бракосочетанием!

Счастья вам без конца и без края.

Любви, счастья, благополучия, красивая пара, – пишут пользователи Сети.

Ранее стало известно о другом событии: российский комик, звезда Comedy Club Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук.