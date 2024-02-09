Альбина Джанабаева с Валерием Меладзе заинтриговали подписчиков
На снимке, опубликованном 9 февраля 2024 года на странице в Instagram, супруги находятся в салоне авто.
Экс-солистка женской поп-группы "ВИА Гра" поприветствовала подписчиков и обратилась к ним за советом.
"Давайте вместе выберем подпись к фото: а) Едем за продуктами. б) Едем разводиться. в) Едем в роддом. г) Едем в соседнее село на дискотеку", – говорится в описании к совместному снимку.
Комментаторы пожелали счастья паре и отметили, что им не важно, куда направляются артисты. Главное, что они находятся вместе.
Предположительно, причиной такого шутливого поста стали многочисленные слухи о разводе певцов.
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Меладзе и Джанабаева зарегистрировали брак в 2014 году. В ноябре 2018 года они впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.