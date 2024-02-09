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Альбина Джанабаева с Валерием Меладзе заинтриговали подписчиков

Альбина Джанабаева с Валерием Меладзе заинтриговали подписчиков Фото: Instagram/albinadzhanabaeva
Новое фото певицы Альбины Джанабаевой с супругом Валерием Меладзе стало поводом для обсуждения среди пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

На снимке, опубликованном 9 февраля 2024 года на странице в Instagram, супруги находятся в салоне авто.

Экс-солистка женской поп-группы "ВИА Гра" поприветствовала подписчиков и обратилась к ним за советом.

"Давайте вместе выберем подпись к фото: а) Едем за продуктами. б) Едем разводиться. в) Едем в роддом. г) Едем в соседнее село на дискотеку", – говорится в описании к совместному снимку.

Комментаторы пожелали счастья паре и отметили, что им не важно, куда направляются артисты. Главное, что они находятся вместе.

Предположительно, причиной такого шутливого поста стали многочисленные слухи о разводе певцов.

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