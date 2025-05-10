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Культура и шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ошеломила Меладзе намеком на развод

Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе, развод, шутка , фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 23:36 Фото: Instagram/meladzevalerian
Российская певица Альбина Джанабаева разыграла своего супруга – популярного певца Валерия Меладзе, намекнув на развод, сообщает Zakon.kz.

Видео пранка она 10 мая опубликовала в Instagram. 

На кадрах Джанабаева вручает Меладзе открытку с надписью: "Улыбнись! Если хочешь другую жену". Артист сначала действительно улыбается, но, дочитав послание, заметно хмуреет.

Шутка вызвала живую реакцию у поклонников пары, многие оценили юмор певицы и отметили неожиданную реакцию Меладзе.

  • Пожалуйста, не ругайте его за улыбку, иначе он опять оборвет все провода!
  • Понять и простить!
  • Проверку прошел!

А ранее Баян Алагузова рассказала, что искусственный интеллект с высокой точностью воссоздал внешность ее маленьких дочерей, рожденных от суррогатных матерей. 

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Айсулу Омарова
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