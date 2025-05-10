Альбина Джанабаева ошеломила Меладзе намеком на развод

Российская певица Альбина Джанабаева разыграла своего супруга – популярного певца Валерия Меладзе, намекнув на развод, сообщает Zakon.kz.

Видео пранка она 10 мая опубликовала в Instagram.

На кадрах Джанабаева вручает Меладзе открытку с надписью: "Улыбнись! Если хочешь другую жену". Артист сначала действительно улыбается, но, дочитав послание, заметно хмуреет.

Шутка вызвала живую реакцию у поклонников пары, многие оценили юмор певицы и отметили неожиданную реакцию Меладзе.

Пожалуйста, не ругайте его за улыбку, иначе он опять оборвет все провода!

Понять и простить!

Проверку прошел!

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