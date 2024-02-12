Сосо Павлиашвили опубликовал редкое фото старшей дочери
Фото: Instagram/soso_pavliashvili_official
Российский эстрадный певец Сосо Павлиашвили поделился с подписчиками снимком повзрослевшей дочери Елизаветы от танцовщицы Ирины Патлах, сообщает Zakon.kz.
Фотография была размещена на личной странице продюсера в Instagram 12 февраля 2024 года.
"Я и моя Елизавета(Зюзю). Храни Бог наших детей", – отмечено кратко в описании к публикации.
Комментаторы пожелали счастья звездной семье:
- Папина гордость.
- Здоровья вам и вашим близким.
- Смотришь на вас и счастьем переполняется душа! Здоровья всей вашей большой семье.
- У вас прекрасная дочь.
- Как время летит! Такая красавица ! И так на папу похожа.
Всего у Павлиашвили трое детей.
В 2016 году артистичный Павлиашвили посвятил женщинам клип "От Астаны и до Москвы".
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