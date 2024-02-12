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Сосо Павлиашвили опубликовал редкое фото старшей дочери

Сосо Павлиашвили опубликовал редкое фото старшей дочери Фото: Instagram/soso_pavliashvili_official
Российский эстрадный певец Сосо Павлиашвили поделился с подписчиками снимком повзрослевшей дочери Елизаветы от танцовщицы Ирины Патлах, сообщает Zakon.kz.

Фотография была размещена на личной странице продюсера в Instagram 12 февраля 2024 года.

"Я и моя Елизавета(Зюзю). Храни Бог наших детей", – отмечено кратко в описании к публикации.

Комментаторы пожелали счастья звездной семье:

  • Папина гордость.
  • Здоровья вам и вашим близким.
  • Смотришь на вас и счастьем переполняется душа! Здоровья всей вашей большой семье.
  • У вас прекрасная дочь.
  • Как время летит! Такая красавица ! И так на папу похожа.

Всего у Павлиашвили трое детей.

В 2016 году артистичный Павлиашвили посвятил женщинам клип "От Астаны и до Москвы".

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