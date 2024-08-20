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60-летний Сосо Павлиашвили опубликовал семейные фото из Карелии

60-летний Сосо Павлиашвили опубликовал семейные фотки из Карелии, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 17:47 Фото: Instagram/soso_pavliashvili_official
Грузинский и российский эстрадный певец Сосо Павлиашвили, которому в конце июня 2024 года исполнилось 60 лет, порадовал поклонников семейными фотографиями, сообщает Zakon.kz.

Снимки, где артист позирует с гражданской супругой Ириной Патлах, сделаны в Карелии.

"Карелия – моя любовь!" – коротко написал Сосо Павлиашвили под публикацией в Instagram.

Комментаторы осыпали супругов комплиментами и пожелали им счастья:

  • "Какие вы классные!"
  • "Какая вы красивая пара".
  • "Самая замечательная пара".
  • "Прекрасная, красивая парочка, счастья вам, ребята".

Ранее Сосо Павлиашвили жестко высказался о феминистках.

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