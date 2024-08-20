60-летний Сосо Павлиашвили опубликовал семейные фото из Карелии

Фото: Instagram/soso_pavliashvili_official

Грузинский и российский эстрадный певец Сосо Павлиашвили, которому в конце июня 2024 года исполнилось 60 лет, порадовал поклонников семейными фотографиями, сообщает Zakon.kz.

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