60-летний Сосо Павлиашвили опубликовал семейные фото из Карелии
Фото: Instagram/soso_pavliashvili_official
Грузинский и российский эстрадный певец Сосо Павлиашвили, которому в конце июня 2024 года исполнилось 60 лет, порадовал поклонников семейными фотографиями, сообщает Zakon.kz.
Снимки, где артист позирует с гражданской супругой Ириной Патлах, сделаны в Карелии.
"Карелия – моя любовь!" – коротко написал Сосо Павлиашвили под публикацией в Instagram.
Комментаторы осыпали супругов комплиментами и пожелали им счастья:
- "Какие вы классные!"
- "Какая вы красивая пара".
- "Самая замечательная пара".
- "Прекрасная, красивая парочка, счастья вам, ребята".
Ранее Сосо Павлиашвили жестко высказался о феминистках.
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