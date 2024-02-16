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Татьяна Буланова обратилась к молодому мужу

Татьяна Буланова обратилась к молодому мужу Фото: Instagram/buslya
Российская эстрадная певица Татьяна Буланова опубликовала новый пост, в котором исполнительница хита "Ясный мой свет" поздравила молодого супруга с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Обращение было размещено 16 февраля 2024 года на личной странице в Instagram.

"С днем рождения, мой защитник, моя опора, моя любовь", – говорится в подписи к публикации.

Татьяна Буланова обратилась к молодому мужу

Фото: Instagram/buslya

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Певица вышла замуж за экс-теннисиста и предпринимателя в сфере ресторанного бизнеса Валерия Руднева 2 июня 2023 года. Для нее это уже третий брак. Новоиспеченный супруг младше Булановой на 19 лет.

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Церемония бракосочетания состоялась в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали родственники и друзья пары.

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