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Татьяна Буланова отпраздновала ситцевую свадьбу с третьим мужем

Татьяна Буланова отпраздновала ситцевую свадьбу с третьим мужем, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 10:26 Фото: Instagram/buslya
В семье 55-летней российской исполнительницы Татьяны Булановой праздник. Исполнительница хита "Ясный мой свет" отметила год совместной жизни с бизнесменом Валерием Рудневым, который младше жены на 19 лет, сообщает Zakon.kz.

2 июня Буланова решила напомнить о торжестве на странице в Instagram.

"Целый год жена", – значится в подписи к совместному снимку.

Татьяна Буланова отпраздновала ситцевую свадьбу с третьим мужем, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 10:26

Фото: Instagram/buslya

Комментаторы поздравили семью и пожелали долгих лет жизни.

Первым мужем Булановой был музыкант и продюсер Николай Тагрин. Их союз продлился 13 лет. Со вторым мужем, хоккеистом Владиславом Радимовым, певица прожила 11 лет.

В 2023 году Буланова вышла замуж за Руднева.

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Супруги заверяют, что не ощущают разницу в возрасте. Изначально исполнительница не хотела строить отношения с мужчиной младше ее, но потом изменила свое мнение. Артистка заметила, что их с бизнесменом связывают похожие интересы и взгляды на жизнь.

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