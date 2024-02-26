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Фаррелл Уильямс анонсировал совместный трек с известной певицей

Анонс нового трека Фото: Instagram/pharrell
Фаррелл Уильямс анонсировал новый трек с Майли Сайрус. Предположительно, эта песня была записана в 2013 году и называется "Doctor (Work It Out)", сообщает Zakon.kz.

Певец заинтриговал фанатов на своей странице в Instagram.

Известно, что песня уже играла в начале января этого года на показе мужской коллекции Louis Vuitton в Париже. Однако, журнал Rolling Stone информирует, что песня "Doctor" была записана Майли Сайрус более десяти лет назад для пластинки "Bangerz" 2013 года. В то время Уильямс продюсировал несколько треков для этого альбома. В итоге "Doctor" остался ждать лучших времен.

Анонсировал выход нового альбома и казахстанский хип-хоп-исполнитель Скриптонит. Свой "YEAHH pt.2" музыкант выпустит 1 марта этого года.

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