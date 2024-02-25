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Рэпер Скриптонит анонсировал дату выхода нового альбома

Выход нового альбома Фото: Instagram/real_scrip
Хип-хоп-исполнитель Скриптонит продолжает бить рекорды личной продуктивности. Свой новый альбом "YEAHH pt.2" музыкант выпустит в первый день весны, 1 марта, сообщает Zakon.kz.

Адиля Жалелова (он же Скриптонит) называют движущей силой русскоязычного хип-хопа. В 2015 году его альбом "Дом с нормальными явлениями" полностью изменил подход к созданию рэп-музыки на просторах СНГ.

Прошлый год также стал для казахстанского музыканта весьма плодотворным. Аккурат к новому году он выпустил четвертый за 2023 год альбом, получивший название YEAHH, Pt. 1. В релизе гостевые куплеты дополнили FEDUK, Эндшпиль, Andro и другие известные исполнители.

О дате нового альбома музыкант сообщил на своей странице в Instagram, вызвав восторженные комментарии фанатов своего творчества. Особенно новости обрадовалась женская половина. Их ликование было вызвано тем, что выход альбома совпал с началом весны и последующим праздничным днем 8 Марта.

Буквально месяц назад поселок в Павлодарской области, где родился Скриптонит, переименовали.

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