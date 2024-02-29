Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Адель перенесла свои концерты в США на неопределенный срок

Перенос концертов Фото: Instagram/adele
Британская исполнительница Адель отменила свои концерты в США, запланированные на март, из-за болезни. У певицы были проблемы со здоровьем, которые сказались на ее голосе, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница попросила прощения у своих фанатов, заявив у себя на страницах в X и Instagram, что выступления будут перенесены на другие даты, о которых будет объявлено позже.

Звезда переносит целый ряд концертов в Лас-Вегасе, объединенных названием Weekends with Adele. Всего у Адель в марте было запланировано 10 выступлений.

Перенос концертов

Фото: Instagram/adele

Weekends with Adele – первая концертная резиденция британской певицы, состоящая из серии пятничных и субботних вечерних выступлений. Среди приглашенных гостей на концерты Адель были Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Дженнифер Лопес, Шанайя Твейн, Леди Гага и другие звезды.

Похожая ситуация недавно произошла с популярной российской певицей Юлией Зиверт, которая также отменила свои ближайшие концерты из-за серьезных проблем со здоровьем.

Читайте также

Нарушение общественного порядка
Из-за прогулки без нижнего белья в общественном месте жене Канье Уэста грозит тюремный срок
Асмус намекнула на воссоединение с Харламовым
Асмус намекнула на воссоединение с Харламовым
Популярный казахстанский холостяк обратился к отцу
Популярный казахстанский холостяк обратился к отцу
Алия Абди
Россия Великобритания США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
В Казахстане изменились правила выдачи документов
В Казахстане изменились правила выдачи документов
Светофоры в Алматы заработают по-новому
Светофоры в Алматы заработают по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: