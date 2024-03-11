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Анна Асти перенесла концерты из-за состояния здоровья

певица, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 01:53 Фото: Telegram/Анна Асти
Российская певица Анна Асти перенесла запланированные на март выступления переносятся на апрель, сообщает Zakon.kz.

Об этом певица сообщила в своем Telegram-канале.

"Мы вынуждены перенести наш мартовский тур на апрель. (…) Иногда есть обстоятельства, которые от меня не зависят, и в этом случае, я не могу на это никак повлиять. Сейчас я активно занимаюсь решением вопроса здоровья, и надеюсь, что он будет решен в ближайшее время", – написала она.

Артистка уточнила, что в январе перенесла операцию на обеих ступнях, и пока не может работать в полную силу и хромает

Ранее британская исполнительница Адель отменила свои концерты в США, запланированные на март, из-за болезни. У певицы были проблемы со здоровьем, которые сказались на ее голосе.

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