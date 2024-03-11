Анна Асти перенесла концерты из-за состояния здоровья

Российская певица Анна Асти перенесла запланированные на март выступления переносятся на апрель, сообщает Zakon.kz.

Об этом певица сообщила в своем Telegram-канале.



"Мы вынуждены перенести наш мартовский тур на апрель. (…) Иногда есть обстоятельства, которые от меня не зависят, и в этом случае, я не могу на это никак повлиять. Сейчас я активно занимаюсь решением вопроса здоровья, и надеюсь, что он будет решен в ближайшее время", – написала она.

Артистка уточнила, что в январе перенесла операцию на обеих ступнях, и пока не может работать в полную силу и хромает



Ранее британская исполнительница Адель отменила свои концерты в США, запланированные на март, из-за болезни. У певицы были проблемы со здоровьем, которые сказались на ее голосе.