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Мир

Китайский Новый год: Димаш выступил на праздничном фестивале

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 02:10 Фото: dimashnews
В канун нового года по Китайскому календарю казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген принял участие в "Весеннем фестивале", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы певца, 28 января на главных телеканалах Поднебесной состоялась трансляция шоу.

"Димаш выступил на красивейшей площадке в Чунцине вместе с известными китайскими исполнителями и группой "Teens In Times" в сопровождении Национальной команды по спортивной гимнастике", – говорится в сообщении.
Фото: dimashnews

"Когда я выступаю на этой сцене, я делаю это от всего сердца, от всей души, с большим уважением от нашей страны, нашего Казахстана к нашим большим китайским друзьям", – отметил Димаш в своем поздравлении.

Новый год в Китае – один из самых важных и масштабных праздников в стране. Это год Деревянной Змеи, он продлится до 16 февраля 2026. Выходные по случаю праздника начались в Поднебесной 28 января и закончатся 4 февраля.

Что принесет нам Зеленая Деревянная Змея и как ее задобрить – в материале Zakon.kz.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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