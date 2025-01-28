Китайский Новый год: Димаш выступил на праздничном фестивале
Фото: dimashnews
В канун нового года по Китайскому календарю казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген принял участие в "Весеннем фестивале", сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы певца, 28 января на главных телеканалах Поднебесной состоялась трансляция шоу.
"Димаш выступил на красивейшей площадке в Чунцине вместе с известными китайскими исполнителями и группой "Teens In Times" в сопровождении Национальной команды по спортивной гимнастике", – говорится в сообщении.
Фото: dimashnews
"Когда я выступаю на этой сцене, я делаю это от всего сердца, от всей души, с большим уважением от нашей страны, нашего Казахстана к нашим большим китайским друзьям", – отметил Димаш в своем поздравлении.
Новый год в Китае – один из самых важных и масштабных праздников в стране. Это год Деревянной Змеи, он продлится до 16 февраля 2026. Выходные по случаю праздника начались в Поднебесной 28 января и закончатся 4 февраля.
Что принесет нам Зеленая Деревянная Змея и как ее задобрить – в материале Zakon.kz.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript