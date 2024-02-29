Шоумен Гоген Солнцев стал отцом
Фото: Instagram/solntcev
Постоянный участник российских ток-шоу Гоген Солнцев заинтересовал подписчиков фотографией с младенцем, сообщает Zakon.kz.
"В моей жизни не было большего счастья, чем это... Мы сотворили самое большое чудо на свете!" – гласит подпись к публикации, размещенной на личной странице в Instagram.
Комментаторы поздравили 43-летнего актера, но оставили множество вопросов.
Просьбу подписчиков сообщить, кто же является биологической матерью ребенка, Солнцев проигнорировал.
- А кто мать?
- Малахов знает?
- Гоген – отличный шоумен! А в жизни, да кто знает, что у него в жизни. Но, если появился малыш – это прекрасно! Мои поздравления!
- Ждем новые выпуски, а то уже скучать стали.
- Вот это неожиданно.
- Что-то я упустила, – пишут пользователи Сети.
Также встречаются предположения, что Солнцев просто стал крестным отцом.
В 2022 году актера госпитализировали после бурного празднования дня рождения.
В июне 2023 года Солнцев показал подписчикам свою 83-летнюю "невесту".
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