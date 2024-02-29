Шоумен Гоген Солнцев стал отцом

Постоянный участник российских ток-шоу Гоген Солнцев заинтересовал подписчиков фотографией с младенцем, сообщает Zakon.kz.

"В моей жизни не было большего счастья, чем это... Мы сотворили самое большое чудо на свете!" – гласит подпись к публикации, размещенной на личной странице в Instagram.

Комментаторы поздравили 43-летнего актера, но оставили множество вопросов.

Просьбу подписчиков сообщить, кто же является биологической матерью ребенка, Солнцев проигнорировал.

А кто мать?

Малахов знает?

Гоген – отличный шоумен! А в жизни, да кто знает, что у него в жизни. Но, если появился малыш – это прекрасно! Мои поздравления!

Ждем новые выпуски, а то уже скучать стали.

Вот это неожиданно.

Что-то я упустила, – пишут пользователи Сети.

Также встречаются предположения, что Солнцев просто стал крестным отцом.

В 2022 году актера госпитализировали после бурного празднования дня рождения.

В июне 2023 года Солнцев показал подписчикам свою 83-летнюю "невесту".