Российский шоумен Гоген Солнцев не хочет, чтобы сын называл его папой
44-летний звездный отец объяснил свою позицию:
"Знаешь, как будто бы дядькой стал каким-то взрослым. И это мне так не нравится! Чтобы еще кто-то папой называл… Я такой взрослый, получается? Нет, мне не хочется. Я думаю: "Нет-нет, пусть называет меня не папа, а Илья (настоящее имя шоумена) или Гоген". Полина, конечно, над этим смеется и говорит: "Ты просто кокетничаешь!" А что мне кокетничать? Я сам по мозгам недалеко от Вани ушел, по сути дела. Какой же я дядя или папа?", – говорил 44-летний артист.
Солнцев признался, что опасается повторить историю собственного отца, который не занимался его воспитанием.
И у Ильи, и у Полины есть отдельные квартиры, где они могут отдохнуть друг от друга. Солнцев признался, что не может выспаться из-за малыша.
В прошлом Гоген был женат на матери нынешней супруги – Екатерине. Этот брак вызвал шокировал общественность, так как благоверная была старше шоумена на 20 лет.
Об их союзе рассказывали журналисты разных изданий – пара любила эпатировать публику и бурно выясняла отношения.
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