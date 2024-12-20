Российский шоумен Гоген Солнцев не хочет, чтобы сын называл его папой

В феврале этого года российский эпатажный актер Гоген Солнцев впервые стал отцом. Вторая супруга Полина Терешкович родила ему сына, которого назвали Ваней. Несмотря на то, что прошел почти год шоумену тяжело привыкнуть к статусу отца, сообщает Zakon.kz.

44-летний звездный отец объяснил свою позицию:

"Знаешь, как будто бы дядькой стал каким-то взрослым. И это мне так не нравится! Чтобы еще кто-то папой называл… Я такой взрослый, получается? Нет, мне не хочется. Я думаю: "Нет-нет, пусть называет меня не папа, а Илья (настоящее имя шоумена) или Гоген". Полина, конечно, над этим смеется и говорит: "Ты просто кокетничаешь!" А что мне кокетничать? Я сам по мозгам недалеко от Вани ушел, по сути дела. Какой же я дядя или папа?", – говорил 44-летний артист.

Солнцев признался, что опасается повторить историю собственного отца, который не занимался его воспитанием.

И у Ильи, и у Полины есть отдельные квартиры, где они могут отдохнуть друг от друга. Солнцев признался, что не может выспаться из-за малыша.

В прошлом Гоген был женат на матери нынешней супруги – Екатерине. Этот брак вызвал шокировал общественность, так как благоверная была старше шоумена на 20 лет.

Об их союзе рассказывали журналисты разных изданий – пара любила эпатировать публику и бурно выясняла отношения.

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