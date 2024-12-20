#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
523.86
544.34
5.11
Культура и шоу-бизнес

Российский шоумен Гоген Солнцев не хочет, чтобы сын называл его папой

Гоген Солнцев не хочет, чтобы сын называл его папой, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 02:40 Фото: Instagram/solntcev
В феврале этого года российский эпатажный актер Гоген Солнцев впервые стал отцом. Вторая супруга Полина Терешкович родила ему сына, которого назвали Ваней. Несмотря на то, что прошел почти год шоумену тяжело привыкнуть к статусу отца, сообщает Zakon.kz.

44-летний звездный отец объяснил свою позицию:

"Знаешь, как будто бы дядькой стал каким-то взрослым. И это мне так не нравится! Чтобы еще кто-то папой называл… Я такой взрослый, получается? Нет, мне не хочется. Я думаю: "Нет-нет, пусть называет меня не папа, а Илья (настоящее имя шоумена) или Гоген". Полина, конечно, над этим смеется и говорит: "Ты просто кокетничаешь!" А что мне кокетничать? Я сам по мозгам недалеко от Вани ушел, по сути дела. Какой же я дядя или папа?", – говорил 44-летний артист.

Солнцев признался, что опасается повторить историю собственного отца, который не занимался его воспитанием.

И у Ильи, и у Полины есть отдельные квартиры, где они могут отдохнуть друг от друга. Солнцев признался, что не может выспаться из-за малыша.

В прошлом Гоген был женат на матери нынешней супруги – Екатерине. Этот брак вызвал шокировал общественность, так как благоверная была старше шоумена на 20 лет.

Об их союзе рассказывали журналисты разных изданий – пара любила эпатировать публику и бурно выясняла отношения.

В 2024 году известный телеведущий Гарик Харламов тоже женился, в третий раз. Выбор 43-летнего юмориста пал на 31-летнюю актрису Екатерину Ковальчук. Несмотря на противоречивые мнения, пара демонстрирует пример счастливых отношений

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Завершились съемки последнего сезона сериала "Очень странные дела"
Культура и шоу-бизнес
03:20, 21 декабря 2024
Завершились съемки последнего сезона сериала "Очень странные дела"
Киркоров "изгнал" Ивлееву из новогоднего фильма, а она его публично высмеяла
Культура и шоу-бизнес
22:17, 20 декабря 2024
Киркоров "изгнал" Ивлееву из новогоднего фильма, а она его публично высмеяла
Казахстанская скрипачка Лана опубликовала фото с семьей
Культура и шоу-бизнес
21:07, 20 декабря 2024
Казахстанская скрипачка Лана опубликовала фото с семьей
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: