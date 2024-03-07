Реквизитора по оружию признали виновной в убийстве оператора на съемках фильма "Ржавчина"
Галину Хатчинс смертельно ранил актер Алек Болдуин на репетиции сцены для нео-вестерна "Ржавчина", сообщает The Guardian.
Болдуин, который также выступал сопродюсером фильма, направил на Хатчинс бутафорский пистолет с боевым патроном. Пуля ранила и режиссера фильма Джоэла Соуза.
Суд присяжных в Нью-Мексико признал Гутьеррес-Рид виновной в непреднамеренном убийстве.
Ее взяли под стражу в зале суда. Женщине грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5 тыс. долларов.
Она не признала себя виновной, и ее адвокаты утверждали, что ее использовали в качестве козла отпущения в инциденте, ответственность за который, по их мнению, в конечном итоге несет Алек Болдуин.
Болдуину также предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве, и он обвиняется в том, что стал причиной смерти Хатчинс либо по халатности, либо из-за "полного пренебрежения или безразличия" к безопасности. Он не признал себя виновным и предстанет перед судом в июле.