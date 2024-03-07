Реквизитора по оружию признали виновной в убийстве оператора на съемках фильма "Ржавчина"

Ханну Гутьеррес-Рид, реквизитора по оружию, осудили за смерть кинооператора Галины Хатчинс на съемочной площадке в Нью-Мексико в октябре 2021 года. Оружие в руках держал актер Алек Болдуин, сообщает Zakon.kz.

Галину Хатчинс смертельно ранил актер Алек Болдуин на репетиции сцены для нео-вестерна "Ржавчина", сообщает The Guardian.

Болдуин, который также выступал сопродюсером фильма, направил на Хатчинс бутафорский пистолет с боевым патроном. Пуля ранила и режиссера фильма Джоэла Соуза.

Суд присяжных в Нью-Мексико признал Гутьеррес-Рид виновной в непреднамеренном убийстве.

Ее взяли под стражу в зале суда. Женщине грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5 тыс. долларов.

Она не признала себя виновной, и ее адвокаты утверждали, что ее использовали в качестве козла отпущения в инциденте, ответственность за который, по их мнению, в конечном итоге несет Алек Болдуин.



Болдуину также предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве, и он обвиняется в том, что стал причиной смерти Хатчинс либо по халатности, либо из-за "полного пренебрежения или безразличия" к безопасности. Он не признал себя виновным и предстанет перед судом в июле.