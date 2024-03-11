"Оскар-2024": Джон Сина вышел голым на сцену

Американский актер Джон Сина вышел на сцену представлять номинантов "Лучший дизайн костюмов" без одежды, но с табличкой в руках, закрывая неприличные места, сообщает Zakon.kz

Как сообщает "Лента.ру" актер пошутил, но в итоге он в этом же виде объявил победителя в номинации за лучшие костюмы. "Оскара" получил фильм "Бедные-несчастные".

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе проходит 96-я церемония награждения премии "Оскар". Победители будут объявлены в 23 категориях.