Юбки для мужчин и сапоги-скороходы: чем удивила международная выставка моды в Алматы

В Алматы открыла свои двери самая крупная в Центральной Азии 33-я международная выставка моды – Central Asia Fashion. На ее площадке представлено больше 200 брендов из 15 стран. Корреспондент Zakon.kz посмотрел, какие новинки порадуют шопоголиков этой весной.

Павильоны выставочного комплекса "Атакент" ненадолго напомнили большую алматинскую барахолку: широкий ассортимент товаров и шумные покупатели. Только клиенты здесь – настоящие ценители искусства. Поэтому борьба разгоралась не столько за цену, сколько за качественные и эксклюзивные образы.

"Мода не стоит на месте. Каждый год появляются новинки, новые дизайнеры и бренды. Рынок предлагает многочисленные изделия, от которых просто разбегаются глаза. Сезон весны 2024 года – сплошные компоновки стилей и дизайнов. Можно сочетать полосатые принты с клеткой, замшу с кожей, джинсы с трикотажем, длинные юбки с короткими топами и массивными жакетами", – приветствовала гостей ведущая Яна Бобрыка.

Фото: Zakon.kz

По словам генерального продюсера и руководителя бизнес-программы Central Asia Fashion Милена Ершова, новый сезон для участников выставки проходит на фоне существенного оживления ретейл-рынка Казахстана.

"Текущая ситуация имеет все шансы подарить компаниям новых клиентов и бизнес-партнеров в Центральной Азии. Участники нацелены на большие продажи и контракты. Мы же увеличили инвестиции в профессиональную байерскую программу. Особый предмет гордости 33-го сезона выставки Central Asia Fashion – консультационный центр, ярмарка вакансий и услуга "стилист на час", – рассказал Милен Ершов.

Фото: Zakon.kz

Открытие выставки началось с модного показа. Кыргызстанский бренд Zalkar продемонстрировал креативную коллекцию. Его основатель Залкар Аскаралиулы отметил, что дизайнеры все чаще задумываются о культурной идентичности и сохранении традиции народного костюма. Раньше многие элементы отвечали не только за декоративную часть, но и за представление человека в обществе.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По его словам, если кыргызские авторы любят создавать более театрализованные образы, то казахстанские – удобные и современные вещи. Поэтому в последующем им легче их продать.

"За модой не угонишься. Даже дизайнерам в этом бывает сложно. В год три-четыре раза проходит неделя моды в разных странах. И невозможно соблюдать все тренды. Поэтому лучше слушать свое сердце и придерживаться своего стиля. В Казахстане у меня уже есть постоянные клиенты. Особенно казахстанских звезд интересуют мои ювелирные изделия. Помню, когда я впервые в 2016 году приехал в Алматы – он меня покорил. Это было лето. Я гулял по Арбату. Там было столько ярких и красивых людей. И сюда хочется снова и снова возвращаться", – поделился 28-летний кыргызский дизайнер Залкар Аскаралиулы.

Фото: Zakon.kz

Имидж-стилист Мади Бекдаир считает, что казахстанский рынок захламлен ширпотребом. Поэтому не помешало бы провести ревизию и предоставить соотечественникам не только богатый выбор, но и высокое качество.

Фото: Zakon.kz

"Задача резидентов сообщества стилистов – фильтровать среди большого потока поступления разнообразного товара на рынок Казахстана только качественное, мотивирующее, красивое и современное. Для того чтобы все еще не окрепшие потребительские умы легче ориентировались и фильтровали соотношение красоты, цены и качества. Для нас важно, чтобы наш народ достойно был представлен на мировом рынке", – заявил Мади Бекдаир.

Фото: Zakon.kz

Производители одежды, обуви и аксессуаров из таких стран, как Турция, Италия, Франция, Германия, Испания, Китай и другие с удовольствием принимали заказы. Больше всего на выставке был представлен турецкий товар.

"В готовой одежде Турция является ключевым игроком. В мире она занимает шестое место, а в Европе – третье. Наш ежегодный экспорт составляет как минимум 20 млрд долларов. Казахстан – один из важных партнеров. В 2023 году сюда экспортировано одежды на сумму 368 млн долларов. Сегодня в выставке участвуют 97 турецких фирм", – привела данные представитель правления Стамбульской ассоциации экспортеров текстиля и сырья Гульсим Каябакши.

Фото: Zakon.kz

Особое внимание байеров привлекла яркая женская обувь с цветочными элементами. Эстелла Ченг рассказала, что компанию основала ее мама.

"Мама переехала из Китая во Францию в 1998 году, чтобы поступить в медуниверситет. Но заинтересовалась шитьем обуви. Помню, мы были маленькие, и на первом этаже нашего дома располагалась мастерская. В ней мама создавала и продавала удобную классическую обувь для женщин. В 2004 году она захотела сделать дизайн ярче, добавив акценты на цветах. Идея понравилась клиентам. Бизнес разрастался", – поделилась Эстелла Ченг.

Фото: Zakon.kz

В настоящее время у семьи более 100 магазинов во Франции. Обувь они также доставляют по всему миру через интернет. Французская компания намерена исследовать вкус казахстанок и под их потребности предложить свои варианты.

Фото: Zakon.kz

Казахстанские бренды впечатлили аудиторию не меньше. Дизайнер Гульнар Бекибаева показала двустороннее пальто ручной работы: одна его сторона нежно-розовая, а другая бордовая. Если оптом итальянское пальто можно приобрести за 450 тыс. тенге, то эта моделька обойдется в 250 тыс. тенге. А стоимость серой верхней одежды на фото – 150 тыс. тенге, так как это заводской пошив.

Фото: Zakon.kz

"Бренд Manera – продолжение алматинской швейной фабрики имени Гагарина, которая специализировалась на пальто. Раньше ее производство высоко ценилось по всему миру. Вообще, пальто – это сложный и временной ассортимент. К тому же у нас в стране жесткая конкуренция, многое завозится из Турции, Кыргызстана и Китая. Но мы стараемся выделяться, делать более премиальные пальто по приемлемым ценам. Уникальность в том, что наши изделия состоят из 98% шерсти. Модели самые разные: с поясом и без, короткие и длинные. Но придерживаемся классики. А у этого двухстороннего пальто каждый шов сделан вручную. С одной стороны накладной карман, с другой – прорезной. Легкая, мягкая, теплая, приятная на ощупь и по цене доступная вещь", – показала пальто Гульнар Бекибаева.

Фото: Zakon.kz

Central Asia Fashion стала важнейшей информационной и деловой платформой в мировой модной индустрии. Она предназначена для профессиональной аудитории, способствует конструктивному диалогу и развитию бизнеса.

Фото: Zakon.kz

Разнообразие представленных модных марок, насыщенная программа мероприятий, отраслевая бизнес-конференция, модные показы доказывают пользу площадки. Выставка завершится 13 марта.