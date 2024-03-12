Юбки для мужчин и сапоги-скороходы: чем удивила международная выставка моды в Алматы
Павильоны выставочного комплекса "Атакент" ненадолго напомнили большую алматинскую барахолку: широкий ассортимент товаров и шумные покупатели. Только клиенты здесь – настоящие ценители искусства. Поэтому борьба разгоралась не столько за цену, сколько за качественные и эксклюзивные образы.
"Мода не стоит на месте. Каждый год появляются новинки, новые дизайнеры и бренды. Рынок предлагает многочисленные изделия, от которых просто разбегаются глаза. Сезон весны 2024 года – сплошные компоновки стилей и дизайнов. Можно сочетать полосатые принты с клеткой, замшу с кожей, джинсы с трикотажем, длинные юбки с короткими топами и массивными жакетами", – приветствовала гостей ведущая Яна Бобрыка.
Фото: Zakon.kz
По словам генерального продюсера и руководителя бизнес-программы Central Asia Fashion Милена Ершова, новый сезон для участников выставки проходит на фоне существенного оживления ретейл-рынка Казахстана.
"Текущая ситуация имеет все шансы подарить компаниям новых клиентов и бизнес-партнеров в Центральной Азии. Участники нацелены на большие продажи и контракты. Мы же увеличили инвестиции в профессиональную байерскую программу. Особый предмет гордости 33-го сезона выставки Central Asia Fashion – консультационный центр, ярмарка вакансий и услуга "стилист на час", – рассказал Милен Ершов.
Фото: Zakon.kz
Открытие выставки началось с модного показа. Кыргызстанский бренд Zalkar продемонстрировал креативную коллекцию. Его основатель Залкар Аскаралиулы отметил, что дизайнеры все чаще задумываются о культурной идентичности и сохранении традиции народного костюма. Раньше многие элементы отвечали не только за декоративную часть, но и за представление человека в обществе.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
По его словам, если кыргызские авторы любят создавать более театрализованные образы, то казахстанские – удобные и современные вещи. Поэтому в последующем им легче их продать.
"За модой не угонишься. Даже дизайнерам в этом бывает сложно. В год три-четыре раза проходит неделя моды в разных странах. И невозможно соблюдать все тренды. Поэтому лучше слушать свое сердце и придерживаться своего стиля. В Казахстане у меня уже есть постоянные клиенты. Особенно казахстанских звезд интересуют мои ювелирные изделия. Помню, когда я впервые в 2016 году приехал в Алматы – он меня покорил. Это было лето. Я гулял по Арбату. Там было столько ярких и красивых людей. И сюда хочется снова и снова возвращаться", – поделился 28-летний кыргызский дизайнер Залкар Аскаралиулы.
Фото: Zakon.kz
Имидж-стилист Мади Бекдаир считает, что казахстанский рынок захламлен ширпотребом. Поэтому не помешало бы провести ревизию и предоставить соотечественникам не только богатый выбор, но и высокое качество.
Фото: Zakon.kz
"Задача резидентов сообщества стилистов – фильтровать среди большого потока поступления разнообразного товара на рынок Казахстана только качественное, мотивирующее, красивое и современное. Для того чтобы все еще не окрепшие потребительские умы легче ориентировались и фильтровали соотношение красоты, цены и качества. Для нас важно, чтобы наш народ достойно был представлен на мировом рынке", – заявил Мади Бекдаир.
Фото: Zakon.kz
Производители одежды, обуви и аксессуаров из таких стран, как Турция, Италия, Франция, Германия, Испания, Китай и другие с удовольствием принимали заказы. Больше всего на выставке был представлен турецкий товар.
"В готовой одежде Турция является ключевым игроком. В мире она занимает шестое место, а в Европе – третье. Наш ежегодный экспорт составляет как минимум 20 млрд долларов. Казахстан – один из важных партнеров. В 2023 году сюда экспортировано одежды на сумму 368 млн долларов. Сегодня в выставке участвуют 97 турецких фирм", – привела данные представитель правления Стамбульской ассоциации экспортеров текстиля и сырья Гульсим Каябакши.
Фото: Zakon.kz
Особое внимание байеров привлекла яркая женская обувь с цветочными элементами. Эстелла Ченг рассказала, что компанию основала ее мама.
"Мама переехала из Китая во Францию в 1998 году, чтобы поступить в медуниверситет. Но заинтересовалась шитьем обуви. Помню, мы были маленькие, и на первом этаже нашего дома располагалась мастерская. В ней мама создавала и продавала удобную классическую обувь для женщин. В 2004 году она захотела сделать дизайн ярче, добавив акценты на цветах. Идея понравилась клиентам. Бизнес разрастался", – поделилась Эстелла Ченг.
Фото: Zakon.kz
В настоящее время у семьи более 100 магазинов во Франции. Обувь они также доставляют по всему миру через интернет. Французская компания намерена исследовать вкус казахстанок и под их потребности предложить свои варианты.
Фото: Zakon.kz
Казахстанские бренды впечатлили аудиторию не меньше. Дизайнер Гульнар Бекибаева показала двустороннее пальто ручной работы: одна его сторона нежно-розовая, а другая бордовая. Если оптом итальянское пальто можно приобрести за 450 тыс. тенге, то эта моделька обойдется в 250 тыс. тенге. А стоимость серой верхней одежды на фото – 150 тыс. тенге, так как это заводской пошив.
Фото: Zakon.kz
"Бренд Manera – продолжение алматинской швейной фабрики имени Гагарина, которая специализировалась на пальто. Раньше ее производство высоко ценилось по всему миру. Вообще, пальто – это сложный и временной ассортимент. К тому же у нас в стране жесткая конкуренция, многое завозится из Турции, Кыргызстана и Китая. Но мы стараемся выделяться, делать более премиальные пальто по приемлемым ценам. Уникальность в том, что наши изделия состоят из 98% шерсти. Модели самые разные: с поясом и без, короткие и длинные. Но придерживаемся классики. А у этого двухстороннего пальто каждый шов сделан вручную. С одной стороны накладной карман, с другой – прорезной. Легкая, мягкая, теплая, приятная на ощупь и по цене доступная вещь", – показала пальто Гульнар Бекибаева.
Фото: Zakon.kz
Central Asia Fashion стала важнейшей информационной и деловой платформой в мировой модной индустрии. Она предназначена для профессиональной аудитории, способствует конструктивному диалогу и развитию бизнеса.
Фото: Zakon.kz
Разнообразие представленных модных марок, насыщенная программа мероприятий, отраслевая бизнес-конференция, модные показы доказывают пользу площадки. Выставка завершится 13 марта.