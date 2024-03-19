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Арман Давлетяров рассказал, что происходит в доме его матери

Арман Давлетяров рассказал, что происходит в доме его матери, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 16:17 Фото: Instagram/arman_dav
Летом 2023 года в родовом доме известного казахстанца Армана Давлетярова состоялось открытие мечети "Айман Ана". Спустя почти год он поделился, что во время Рамазана там каждый вечер читают Таравих, сообщает Zakon.kz.

Заслуженный деятель Казахстана подчеркнул, что все желающие проводят в этой мечети ифтар для постящихся людей.

"На этой неделе и от нашей семьи там будет ифтар. Смотрю на эти фото и видео, такое ощущение, что все, как и раньше, приходят в гости к маме. И от этого становится тепло на душе. Я счастлив, что люди приезжают в мечеть "Айман-Ана", молятся, приводят своих детей на занятия по чтению Корана и основам ислама. И это место служит людям".Арман Давлетяров

Давлетяров пригласил всех, кто проживает рядом с мечетью.

"Приводите своих близких и проводите ифтар. Пусть Всевышний примет ваш пост и услышит ваши молитвы!" – подытожил он.

Мама Давлетярова скончалась в 2022 году. После ее смерти Арман объявил, что решил отдать отчий дом, в котором он родился, под строительство мечети, исполняя последнее желание мамы.

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