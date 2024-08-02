Арман Давлетяров написал трогательные строки на годовщину смерти матери

В июле 2024 года исполнилось два года, как умерла мама заслуженного деятеля Казахстана Армана Давлетярова. К годовщине ведущий опубликовал ряд видео и фотографий с мамой и обратился с просьбой к публике, сообщает Zakon.kz.

В подписи за 2 августа Давлетяров уточнил, что в июле не стал выкладывать этот пост.

"Дома мы собрались вместе, вспомнили ее и прочитали для нее Коран. Боль утраты никогда не утихает. Она становится частью тебя, и ты живешь с ней, мысленно разговаривая с мамой. Как много хочется ей сказать, поделиться радостями и переживаниями, обнять, поцеловать, прижаться и не отпускать". Арман Давлетяров

Далее блогер перечислил о своих сожалениях.

"Сожалею о многом: о том, что не успел сделать для нее больше, что не благодарил чаще, что не уделял больше времени. Но в нашей памяти остаются светлые моменты, наполненные любовью и счастьем". Арман Давлетяров

В заключении он обратился с просьбой к подписчикам.

"Родители – это наше самое дорогое, наша опора и источник безусловной любви. Их забота и мудрость направляют нас на протяжении всей жизни. Цените и любите своих родителей, пока у вас есть такая возможность. Скажите им сегодня, как они вам дороги, обнимите их, поблагодарите за все, что они для вас сделали. Сделайте, пожалуйста, дуа за мою маму". Арман Давлетяров

Мама Давлетярова скончалась в 2022 году. После ее смерти Арман объявил, что отдаст отчий дом, в котором он родился, под строительство мечети.

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В конце 2023 года он заявил, что собирается выпустить книгу о маме. И уже в июне 2024 года вышла книга под названием "Мама-Айман".