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Посольство России трогательно поздравило казахстанцев с Наурызом

поздравление, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 12:23 Фото: скриншот видео
Голосами детей поздравило посольство России казахстанцев с Наурызом, сообщает Zakon.kz.

На видео школьники в казахских национальных костюмах держат в руках баурсаки и поздравляют всех на казахском языке.

"Наурыз – праздник добрых пожеланий, щедрых угощений, широких улыбок и радости от встречи весны. Наурыз – символ новой жизни и счастливого будущего. Дети особенно любят и с восторгом ждут этот праздник. Самые маленькие представители посольства России от чистого сердца поздравляют всех с праздником Наурыз и желают: Наурыз мейрамы құтты болсын!" – говорится в поздравлении посольства.


Ранее посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм записал видеопоздравление казахстанцам в честь Наурыза.

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