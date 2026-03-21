Президент поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Текст речи президента опубликовала пресс-служба Акорды:
"Поздравляю всех с великим праздником Наурыз мейрамы.
Наурыз – это время духовного очищения и обновления. Понятие чистоты имеет всеобъемлющий смысл. Прежде всего, она означает чистоту помыслов, чистоту сознания и намерений.
Два года назад мы запустили общенациональную акцию "Таза Қазақстан". Этот масштабный проект получил широкую всенародную поддержку, особенно среди молодежи. Осознанность и чистота помыслов наших граждан подтверждаются реальными делами. Такие черты, как аккуратность, пунктуальность и самодисциплина становятся неотъемлемыми качествами нашей нации.
В целом, инициатива "Таза Қазақстан" – не просто очередная разовая кампания или агитация, это незыблемая идеология нашего государства. Поэтому данная благородная миссия должна стать для нас постоянным делом, неотъемлемой частью облика нашей нации.
В праздник Наурыз особенно важно широко разъяснять суть философии Чистоты.
Верю, что в этот исторический момент, когда оживает природа и обновляется страна, каждое пожелание обретает особую силу. Поэтому, прежде всего, пусть на нашей земле царят мир и благополучие.
Пусть будет вечной наша священная Родина – Республика Казахстан!
Пусть верховенство нашей Конституции будет нерушимым!
Пусть наш флаг развевается высоко!
Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын!" – сказал глава государства.
Сегодня, 21 марта, Токаев находится с рабочим визитом в Туркестанской области. Президент первым делом посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи.