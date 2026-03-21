#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.33
557.57
5.74
События

Президент поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 12:40 Фото: Акорда
21 марта 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, сообщает Zakon.kz.

Текст речи президента опубликовала пресс-служба Акорды:

"Поздравляю всех с великим праздником Наурыз мейрамы.

Наурыз – это время духовного очищения и обновления. Понятие чистоты имеет всеобъемлющий смысл. Прежде всего, она означает чистоту помыслов, чистоту сознания и намерений.

Два года назад мы запустили общенациональную акцию "Таза Қазақстан". Этот масштабный проект получил широкую всенародную поддержку, особенно среди молодежи. Осознанность и чистота помыслов наших граждан подтверждаются реальными делами. Такие черты, как аккуратность, пунктуальность и самодисциплина становятся неотъемлемыми качествами нашей нации.

В целом, инициатива "Таза Қазақстан" – не просто очередная разовая кампания или агитация, это незыблемая идеология нашего государства. Поэтому данная благородная миссия должна стать для нас постоянным делом, неотъемлемой частью облика нашей нации.

В праздник Наурыз особенно важно широко разъяснять суть философии Чистоты.

Верю, что в этот исторический момент, когда оживает природа и обновляется страна, каждое пожелание обретает особую силу. Поэтому, прежде всего, пусть на нашей земле царят мир и благополучие.

Пусть будет вечной наша священная Родина – Республика Казахстан!

Пусть верховенство нашей Конституции будет нерушимым!

Пусть наш флаг развевается высоко!

Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын!" – сказал глава государства.

Сегодня, 21 марта, Токаев находится с рабочим визитом в Туркестанской области. Президент первым делом посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: