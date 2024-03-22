Как празднуют Наурыз в Костанайской области

День весеннего равноденствия Костанайская область отпраздновала с размахом. Во всех городах и районных центрах прошли массовые гуляния. Праздничная программа включила в себя концерты, спортивные состязания, а также демонстрацию казахских традиций, угощений и игр, сообщает Zakon.kz.

Встречать Наурыз костанайцы начали 13 марта различными фестивалями, масштабными спортивными соревнованиями и выставками. Основные торжества прошли 21 и 22 марта.

Поздравил горожан и гостей города с праздником аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

"Поздравляю вас с приходом весны! Этот праздник наполнен историей и олицетворяет обновление природы и считается началом новой жизни! Наурыз стал общенациональным праздником, в эти праздничные дни мы строим большие планы на ближайшую перспективу, ведь в нашей области есть большой потенциал для дальнейшего развития. Костанайский регион является главной житницей страны, лидером по переработке и производству продуктов сельского хозяйства, кроме того, у нас есть большие перспективы для того, чтобы сделать рывок в развитии агропромышленного комплекса", – отметил он.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Глава области также рассказал о новых инвестиционных проектах, таких как Сталеплавильный завод в Костанае, строительство которого даст новый импульс экономики региона и предоставит новые рабочие места.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Основные мероприятия в областном центре развернулись на центральной площади. Здесь были установлены 30 юрт различными организациями и учреждениями города. В каждой из юрт была своя изюминка, а также традиционное угощение наурыз-коже и баурсаки.

К примеру, Костанайский автомобильный завод Allur удивил жителей города уникальной юртой, внутри которой по всему периметру установлены LED-экраны. С их помощью полностью воссоздан стилизованный интерьер юрты. Экраны воспроизводят изображения традиционного убранства юрты и позволили каждому погрузиться в атмосферу.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Гостям были показаны видеоролики о бескрайних степях Казахстана и о производстве автомобилей.

"Мы хотим продемонстрировать гармонию между прошлым и настоящим. Юрта – это символ истории казахского народа, кочевого образа жизни. Наши автомобили – современный символ движения. Поэтому гости нашей юрты смогут не только насладиться традиционным убранством юрты, но и пройти виртуальный тур по производству, узнать о технологических процессах и крупных проектах, познакомиться с современными технологиями", – рассказали представители автозавода.

Увидеть работу ремесленников можно было на специально подготовленной выставке "Шебер ауылы".

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Концертная программа была насыщенной и яркой, помимо основной, увидеть таланты и поучаствовать в различных народных играх и состязаниях горожане и гости города могли и возле юрт.

"Отличная погода и настроение соответствующее, радуемся приходу весны в нашему яркому и всеми любимому празднику Наурыз. Благодаря ему наши дети видят и узнают различные казахские народные традиции, это очень важно их помнить и сохранить. Каждый год мы выходим на центральную площадь города, чтобы отметить праздник и прочувствовать его атмосферу", – делится горожанка Вера Удалова.

Помимо массовых гуляний, на центральной площади города не менее многолюдно было и на других локациях в микрорайонах Костаная, где также была организована праздничная концертная программа.