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Как отмечают Наурыз в Западно-Казахстанской области

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 16:44 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В Западно-Казахстанской области широко отметили Наурыз мейрамы. 22 марта в Уральске прошли праздничные мероприятия. Жители и гости города смогли посетить концертную программу, на которой состоялись театрализованные представления, сообщает Zakon.kz.

Жителей региона поздравил с праздником Наурыз аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 16:44

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Сердечно поздравляю вас всех с праздником Наурыз! Сегодня Наурыз – поистине общенародное торжество, которое способствует укреплению национального единства нашего народа, объединению на основе общих ценностей. Президент в своем вчерашнем поздравлении рассказал о реализации 4 масштабных проектов. В частности, предстоит модернизировать ряд теплоцентралей и инженерных сетей, построить и отремонтировать 12 тыс. км дорог", – сказал аким ЗКО.
праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 16:44

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

По его словам, в 2024 году 300 тыс. человек планируют обеспечить природным газом. Для жителей сел и районов будет запущена новая жилищная программа.

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 16:44

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"По словам главы государства, ставка по займу для граждан из социально уязвимых слоев населения составит не более семи процентов. Значительно увеличится количество арендного жилья. Все это, несомненно, будет способствовать повышению качества жизни людей. Такие меры во благо народа обязательно охватят и Западно-Казахстанский регион. Мы продолжим работу, необходимую населению – строительство и модернизация социальных, медицинских объектов, дорог, жилья и многое другое", – отметил аким ЗКО.

Жители области, собравшиеся на площади Первого Президента, посетили и ознакомились с убранством юрт, послушали песни, кюи, отведали национальные блюда.

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 16:44

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Также праздник Наурыз широко отмечался в каждом районе Западно-Казахстанской области.

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