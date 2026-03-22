Наурыз мейрамы широко отмечается в области Абай

В области Абай широко отмечают Наурыз мейрамы – Ұлыстың ұлы күні. Праздничные мероприятия не ограничиваются только 22 марта: в соответствии с концепцией "Наурызнама", утвержденной главой государства, они проходят в формате декады, направленной на возрождение национальных ценностей.

В эти дни в регионе проводятся культурные, благотворительные и просветительские мероприятия, возрождаются национальные традиции и обычаи.

В областном центре – городе Семей – празднование Наурыза началось с театрализованного представления на центральной площади.

Аким области Берик Уали поздравил жителей региона с праздником.

Фото: акимат области Абай

"От всей души поздравляю вас с Ұлыстың ұлы күні – праздником Наурыз, началом нового года! Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении в Туркестане, Наурыз – это время очищения и обновления. Чистота – это прежде всего чистота мыслей, сознания и намерений. Этот праздник символизирует обновление, примирение, укрепление единства народа и стремление к добрым делам", – отметил глава региона.

Аким также подчеркнул, что в этом году Наурыз проходит в рамках нового проекта "Семейдің мәдени маусымдары" и является одним из ключевых событий "Семей көктемі". Он рассказал о предстоящих масштабных проектах, которые будут реализованы в регионе.

"В этом году регион станет большой строительной площадкой. По инициативе Главы государства стартовала акция "Абайға құрмет", и уже принято соответствующее постановление Правительства. В прошлом году мы провели большую подготовительную работу – согласовали проекты с регионами, национальными компаниями и другими организациями. В ближайшее время приступим к реализации строительных работ", – сказал Берик Уали.

Основные праздничные мероприятия в Семее прошли на центральной площади, где было установлено 12 юрт. Каждая из них получила название в честь выдающихся исторических личностей и значимых событий, таких как Абай, Шакарим, Анет баба, 155-летие айтыса Биржан и Сара, а также юбилеи Алихана Бокейхана, Ыбырая Алтынсарина, Исатая Тайманулы, Кажымукана Мунайтпасова, Каима Мухамедханова, Жамбыла Жабаева, Дины Нурпеисовой и Ермека Серкебаева.

Во всех юртах представлены традиции и обычаи казахского народа, организованы выставки народных ремесел. В районе городского Арбата работают тематические площадки: для молодежи – мастер-классы, викторины, квесты и творческие конкурсы, а также зона, посвященная IT и искусственному интеллекту, где представлены современные технологии. На площадке национальных видов спорта прошли соревнования по қазақ күресі, перетягиванию каната, аударыспак и другим видам.

Аким области посетил юрты, ознакомился с тематическими площадками и поздравил жителей с праздником.

Днем на центральной площади прошел праздничный концерт с участием артистов Токтара и Бейбита, группы AGUGAI и коллектива "Жігіттер". Вечерняя программа включает выступления Дианы Исмайл, Alem и Баян Сулу.

Праздничные мероприятия проходят и в других районах города. В частности, юрты установлены на площади Мухтара Ауэзова, у железнодорожного вокзала, в микрорайоне Карагайлы, в районе торгового дома "Асима" и кожевенно-мехового завода. Всего в городе установлено 18 юрт, где для жителей организованы различные праздничные мероприятия.